Ignacio Jara firma por Colo Colo

Luego de extensas semanas de tratativas, Ignacio Jara es jugador de . El volante 10 -y extremo por ambos costados- estaba prestado por en el Goiás, donde entre el Brasileirao y el Goiano alcanzó a jugar 8 partidos y a marcar 1 gol.

Pese a que inicialmente la directiva loína no estaba convencida de la primera oferta del Cacique, y que fijó diversos ultimátums y sugirió que su valor debía tomar en cuenta lo que querían pagar tanto como , pesaron el deseo del jugador de ir a Macul, el anticipado acuerdo entre el representante y Blanco & Negro y el pedido expreso de Gustavo Quinteros.

¿Cómo se mueve el mercado del Albo?

