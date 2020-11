Ibrahimovic y Bale estallan ¡contra el FIFA21!

Siempre que habla, Zlatan Ibrahimovic es noticia. El sueco está cuajando una excelente temporada y, por primera vez en meses, era noticia por su juego y no por sus excentricidades. Hasta ahora.

El jugador del Milan sorprendió en redes sociales con una publicación en contra de EA Sports y el conocido videojuego FIFA 21, asegurando que están usando su cara y nombre sin permiso para lucrarse monetariamente.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me