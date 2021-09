Ibrahimovic no se siente menos que Messi y Ronaldo: "Creo que soy el mejor del mundo"

El delantero habló sobre lo que ha sido su carrera hasta el momento, luego de dejar su huella en siete ligas durante sus 22 años como profesional.

Zlatan Ibrahimovic es considerado como uno de los mejores delanteros de su generación. El delantero ha dejado una huella en cada una de las ligas en las que estuvo, gracias a su extraordinaria calidad técnica, su enorme producción goleadora y por supuesto una personalidad que no le resulta indiferente a nadie.

A menos de un mes de cumplir 40 años, Ibrahimovic hizo un repaso de lo que ha sido su carrera y considera que está a la altura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque el argentino y el portugués han dominado los premios individuales, Zlatan opina que esto es producto del nivel de los equipos en los que juegan.

Zlatan Ibrahimovic [France Football}]:



"Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo".



"Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo", dijo Ibrahimovic en una entrevista concedida a France Football, restando importancia a los galardones que se otorgan a los mejores jugadores del mundo.

"Si hablas propiamente de cualidades, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions League. Pero no sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí", agregó el delantero al respecto de las comparaciones individuales.

Ibrahimovic podría volver en las próximas semanas, luego de un largo periodo de inactividad por lesión. El delantero sueco ha sido una pieza importante para Stefano Pioli, pues en el primer tramo de la temporada pasada hizo 15 goles en 19 partidos que llevaron al Rossonero a soñar con el Scudetto.