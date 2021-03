Ibai Llanos no tapa el problema

Lartaun de Azumendi nos analiza desde su punto de vista el 'Fenómeno Ibai' y sus entrevistas a los mejores futbolistas del país.

Navega por las aguas del periodismo deportivo una barcaza con sus bodegas colmadas de hiel. Esa amargura que se detecta desde la cubierta parece deberse a uno de los protagonistas del Internet de los últimos tiempos. Ese al que algunos ven como un joven ocurrente que reúne en derredor a cientos de miles de fieles y al que otros señalan como un tipo, que utilizando un lenguaje vulgar, llega a una audiencia que vive esposada a una pantalla.

Apenas se le había prestado atención en los medios deportivos a Ibai Llanos hasta que ha empezado a meter la cuchara en lo que algunos entienden un coto cerrado para la prensa especializada. Por su Twich se han asomado Gerard Piqué y Sergio Ramos en el espacio de cinco semanas. Estando los dos lesionados, los centrales de Barça y Madrid han compartido sendas charlas con un chaval cuya jornada discurre encerrado en una habitación frente a un monitor. Mientras tanto, la prensa escrita, las radios y las televisiones no han gozado de sus presencias.

La dimensión pública de Ibai ha rebajado muchísimos escalones el grado de sinceridad que los periodistas deportivos querrían haber mostrado ante este trasvase de los protagonistas a las nuevas plataformas. La corrección política imperante ha provocado que, en la mayoría de los casos, no hayan rehuido el debate de la novedosa situación pero tampoco hayan profundizado en la raíz del asunto. Se han escuchado exposiciones con sordina, argumentos y calificaciones autocensurados, ligeros quejíos allí donde había verdaderos deseos de bramar. No han disparado públicamente contra Ibai con la crudeza les pedía el cuerpo por el temor a ser tomados por boomers. Contra los futbolistas tampoco han levantado demasiado la voz, no sea que se molesten.

Aun así, y tras horas de debate sobre si lo de Ibai es periodismo o entretenimiento, acerca de si los futbolistas no deberían abandonar a los medios para irse a Twitch, ninguno ha reunido el valor para abrir la caja de pandora y realizar un ejercicio de introspección. ¿Por qué desde hace unos años los medios se ven cada vez más incapaces de convocar a los deportistas de élite?

La decisión de enviar a la penumbra al deporte en sí a cambio de alimentar al público con los alrededores del juego, es uno de los mayores errores del periodismo deportivo. Rebajar la presencia de la información en favor de la opinión en las constantes e interminables tertulias, otra equivocación. La creación de amargas polémicas en las que los profesionales de la comunicación agitan sus bufandas hasta la extenuación, también. Se ha descartado el valor añadido del deporte y del deportista a cambio de levantar empalizadas y trincheras en las que se es merengue, se es culé o no se es.

Pero hay más. Flaquean las piernas cuando los protagonistas deciden dar largas sobre lo que se les pregunta. Acuden solícitos a los actos publicitarios de las estrellas aun a sabiendas de que no podrán cuestionar sobre las materias que interesan; de que no se les permitirá ejercer su profesión y, a pesar de todo, cubren los eventos una y otra vez. Cada vez más lejos del periodismo, más próximos a las relaciones públicas.

Los protagonistas del deporte hace tiempo que han detectado la debilidad imperante en el gremio. Han olido la sangre y se han hecho fuertes tras sus gabinetes de comunicación y sus cuentas de las redes sociales, cerrando el grifo a los medios. La prensa, en cambio, no deja de reproducir cada tuit, cada post, cada mohín de los Piqué o los Ramos de turno. Para qué luchar por volver a retomar la esencia del oficio. Para qué molestarse en reordenar el tablero del juego. Para qué prescindir del harakiri.

Resulta sencillo ocultarse tras el trampantojo de un chico de 25 años, pero la razón de que el paisaje de los medios sea del agrado de un número cada vez menor de seguidores no tienen que ver ni con Twitch ni con un sonriente mocetón con tan pocas lecturas que se podrían contar con los dedos de las orejas.