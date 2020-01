Héctor Moreno: "En la Roma me di cuenta que no sabía defender"

El defensor mexicano sostuvo que en la Serie A fue cuando más tuvo que mejorar su nivel.

Héctor Moreno puede jactarse de ser uno de los pocos futbolistas mexicanos que han disputado la . Sin embargo, el defensa central reconoció que a su llegada a la Roma pudo darse cuenta de las carencias que tenía como zaguero.

El canterano de Pumas habló sobre su experiencia en Europa con el comediante Franco Escamilla. En dicha conversación, Moreno reveló que cuando llegó a la toda su idea futbolística cambió por completo.

"Cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender"



Qué importante lo que dice Héctor Moreno, aunque solo jugó 11 partidos en , es donde más conceptos de defensa aprendió, una lástima que haya llegado tan tarde y que no fue regular, por nivel y lesiones. pic.twitter.com/B3zhin3SyY — Edu Torres 💬 (@edutorresr) January 27, 2020

"A los 15 años cuando fui a Pumas no sabía defender, pues cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender", declaró Héctor. "Tuve entrenadores que priorizaban el futbol ofensivo. Defender como grupo, pero no aprendí tanto como en esos siete en Italia", añadió.

Después de dejar a los de la UNAM, Moreno exploró el sueño europeo cuando firmó con el AZ Alkmaar. Posteriormente defendió los colores del , Eindhoven, Roma, y Al-Gharafa, pero ha dicho en múltiples ocasiones que le gustaría retirarse en la con los Auriazules.