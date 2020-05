Para Héctor Herrera, Cuauhtémoc es más que Hugo Sánchez

El mediocampista de Atlético de Madrid dio su punto de vista sobre los mejores jugadores que ha tenido el futbol mexicano.

Héctor Herrera, quien actualmente se encuentra preparándose para retomar la actividad con el Atlético de Madrid, dio su opinión sobre los mejores jugadores que ha tenido el futbol mexicano. El volante de los Colchoneros considera que Cuauhtémoc Blanco es el mejor de todos e incluso lo pone por encima de Hugo Sánchez.

"El número uno es Cuauhtémoc Blanco. No hay otro. Pudo hacer más en Europa y las lesiones no lo dejaron. A mí me encanta, tenía un toque único. Creo que el dos es Hugo Sánchez porque merece que merece mucho respeto por lo que logró con el y otro es Rafa Márquez", dijo Herrera en diálogo con GQ.

El mediocampista de , además, reveló quiénes son los jugadores mexicanos en activo que más le gustan por su estilo de juego. El primero de Héctor Miguel es Carlos Vela, de gran campaña con el LAFC. También destacó el rendimiento de Tecatito Corona y Chicharito, máximo goleador de la Selección mexicana.

"Pongo a Carlos Vela de primero. Tiene mucha calidad. Otro de mis favoritos es el Tecatito que siempre le he dicho que me encanta y es diferente a todos los demás. Hace cosas que ni Vela hace. Es uno de mis favoritos. El tercero sería el ‘Chícharo’ por todo lo que es, lo que representa como la selección", confesó Herrera.