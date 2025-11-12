Haití vs. Costa Rica, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Haití recibe a Costa Rica este jueves 13 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo local) en el estadio Ergilio Hato, por la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Haití vs. Costa Rica de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Granaderos llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Honduras en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Sébastien Migné es tercero en el Grupo C con cinco puntos, obligados a sumar para mantenerse en la lucha mundialista.

Por su parte, los Ticos vencieron por 4-1 a Nicaragua en su más reciente partido en la eliminatoria, con un doblete de Alonso Martínez, junto a las anotaciones de Francisco Calvo y Manfred Ugalde. El cuadro a cargo de Miguel Herrera es segundo en la tabla con seis unidades.

Cómo ver Haití vs Costa Rica, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network Estados Unidos Universo, Peacock, CBSSN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, CBSSN, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de Haití vs Costa Rica

El partido se disputa este jueves 13 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Ergilio Hato.

México: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (tiempo del este)

21:00 horas (tiempo del este) España:03:00 horas (viernes 14)

Noticias de la Selección de Haití

Los Granaderos estrenarán a tres jugadores que vienen de ligas europeas, quienes se han comprometido con Haití ante la posibilidad de disputar una Copa del Mundo: Josué Casimiro (Burnley), Sebastien Migné (AJ Auxerre) y Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton).

Noticias de la Selección de Costa Rica

Los Ticos pueden confirmar como mínimo una posibilidad real de conseguir un lugar en el repechaje con un triunfo, e incluso aspirar al boleto directo al Mundial.

