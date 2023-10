Gumbau: "No sabéis lo que es jugar contra Gavi... es muy desesperante, te calienta"

"Es un jugador hiperactivo, tiene ese gen y espíritu competitivo que cuando vas a mil revoluciones te calienta”, dijo el jugador del Granada.

Gumbau, mediocampista del Granada, aseguró este lunes que jugar contra Gavi "es muy desesperante". El ex del Barcelona habló precisamente sobre el duelo contra los catalanes que acabó 2-2 en el Nuevo Los Cármenes.

Así vivimos el Granada vs. Barcelona de LaLiga 2023-24

En declaraciones para "Jijantes", Gumbau se refirió al hecho de enfrentar al joven internacional español. “No sabéis lo que es jugar contra Gavi. Es muy desesperante. Es un jugador hiperactivo, tiene ese gen y espíritu competitivo que cuando vas a mil revoluciones te calienta”, aseveró.

En cuanto al gol anulado a Joao Félix en el cierre del encuentro, Gumbau consideró que está bien que no haya subido al marcador: “El gol de Joao Félix para mi está bien anulado. Ferran influye, lo mínimo, pero influye. A mi me generaría mucha rabia que me anulasen ese gol, es lo que pienso, pero para mi está bien anulado. Los árbitros al principio de temporada nos dijeron que si se interfería un poco y se hacía la acción por disputar el balón, por mucho que hubiera duda, se iba a pitar”.

Sobre el partido, Gumbau opinó que e“el Barça ayer me dio una sensación que no se encontraban cómodos por detrás del marcador y nosotros metidos atrás".

"Tienes que ser muy preciso y a lo mejor estaban un poco cansados del partido de Champions del otro día. Cuando te enfrentas contra equipos como el Barça tienes que plantear parar el juego todo lo que puedas, chocar, que no se encuentren cómodos... plantear un partido con una presión alta y que te salga bien al segundo 17 es satisfactorio”, agregó.

“El plan de partido era el mismo si hubiéramos empezado por detrás en el marcador. Un 0-1 no nos parecía mal del todo porque ellos pueden relajarse y al final en una jugada a balón parado o en una jugada aislada puedes empatar”, finalizó