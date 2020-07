Guardiola: "Mi deseo es que Messi se quede en el Barcelona"

Habló Pep Guardiola y siempre que el catalán lo hace, suele ser noticia. El técnico del abordó diferentes temas de actualidad de su equipo, pero también tuvo palabras para el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Guardiola fue muy tajante sobre el argentino, como lo ha sido siempre que le preguntan sobre su futuro: "No voy a hablar sobre transferencias ni sobre fichajes hasta el final de la temporada. Mi deseo es que Messi se quede en ", ja comentado el técnico de Santpedor.

También quiso referirse al tema del TAS y la sanción UEFA que todavía pesa sobre el club "citizen". Guardiola sigue confiando en que se retire ese castigo: "El 10 de julio es el sorteo y el 13 será la sentencia. Después de eso, daré mi opinión. Esperamos la resolución de la UEFA. Esta temporada no va a cambiar".

Además, cuestionado sobre si ha presionado a la UEFA para poder disputar el partido de vuelta de octavos de final de Champions en Manchester y no en , Guardiola comentó lo siguiente en sala de prensa: "No soy lo suficientemente fuerte como para tener este impacto. No soy presidente. en la UEFA tienen protocolos. Nunca he hablado con la UEFA. He dicho muchas veces que queremos jugar en Manchester, pero vamos a aceptar donde sea que la UEFA decida jugar", explicó.

Por último, Pep Guardiola enfatizó: "Lo que quiero es jugar contra el Madrid en Manchester. Esto es lo que quiero, pero no hice llamadas telefónicas, no tengo este poder", especificó.