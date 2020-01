Guardiola: "Me sabe mal por Valverde, no se merece esto"

El técnico del City también muestra su apoyo al 'txingurri' y, "como socio", pide que "ojalá se resuelva pronto" la incertidumbre.

Pep Guardiola se ha sumado a Luis Enrique Martínez a la hora de transmitir su apoyo a Ernesto Valverde como entrenador del . El actual técnico del , que dirigiera al cuadro azulgrana entre 2008 y 2012, se refirió a la situación del 'txingurri' después de la goleada de su equipo al Aston Villa.

Tras el partido comentó que “Barcelona es un sitio especial porque ganar la Liga no es suficiente" y confesó que "me sabe muy mal por Ernesto Valverde porque no se merece esto" en cuanto al baile de nombres para sustituirle. Guardiola acabó afirmando que "ojalá se pueda solucionar pronto la situación, como socio de este club”.