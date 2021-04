Guardianes 2021: Pumas vs Tigres ONLINE, ¿dónde ver vía streaming por internet y apps?

Los Auriazules reciben a los de la UNAM en un partido marcado por la necesidad que tienen ambos conjuntos de sumar de a tres.

El Guardianes 2021 no se detiene y entra en su etapa decisiva. Pumas y Tigres han tenido un pobre rendimiento hasta el momento, pero todavía tienen opciones de meterse en el Repechaje y para ello necesitan una victoria en la Jornada 15.

Este comenzará este domingo 18 de abril a las 12:00 horas , tiempo del centro de México, y se llevará a cabo en el Olímpico Universitario.

En Goal te damos las opciones para seguir este emocionante cotejo:

CÓMO VER EL PUMAS VS TIGRES EN APPS

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligente con sistema operativo Android e iOs.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de las distintas ligas de futbol a nivel mundial.

CÓMO VER PUMAS VS TIGRES EN SMART TV

Si no cuentas con un televisor que tenga señal de TV, valga la redundancia, como opción secundaria resta el enlazar la página o la app mediante el móvil directamente a la pantalla mediante Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

En teoría ya de ahí no deberían haber dificultades, y generalmente es más cómodo si se le compara con la experiencia que ofrece un teléfono. Acá te facilitamos un tutorial más a detalle para cómo lograrlo.