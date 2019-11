Guardado: "En el Tri, el gafete de capitán me queda muy grande"

El mediocampista del Betis fue sincero y confesó que reemplazar a Rafael Márquez ha sido muy complicado.

Desde el retiro de Rafael Márquez, Andrés Guardado fue elegido como el capitán de la Selección mexicana, llevando el gafete cuando Rafa no participaba en la Copa del Mundo de 2018, además de todos los compromisos posteriores en los que le ha tocado iniciar.

El mediocampista del concedió una entrevista a Fox Sports, mostrando su lado más sincero y creyendo que no ha estado a la altura para encabezar al Tri: "Es una reponsabilidad muy grande. No es que no me la crea, pero siendo sincero yo muchas veces he sentido que me queda muy grande, porque vienes a suplir a un capitán de toda la vida como Rafa Marquez; su porte, jerarquía, carrera. Es un paquete muy grande".

"Lo digo abiertamente y con toda la honestidad, he tenido que hablar con mis compañeros de mayor peso en Selección y pedirles ayuda, porque yo no puedo solo, mi manera de ser líder es diferente a la que había antes y yo necesito de todos", aseguró el Principito, uno de los futbolistas más emblemáticos de en últimos años.

Márquez Álvarez portó por más de 18 años la responsabilidad de ser el mandamás de la Selección mexicana, dejando posteriormente la responsabilidad en Guardado, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, dependiendo la competición y quiénes son los jugadores convocados.