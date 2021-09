Griezmann, a despertar en San Siro, el lugar de sus pesadillas

Vuelve a San Siro, un estadio maldito donde falló un penalti decisivo en la final de Champions, y lo hace con una mala racha que quiere enjuagar.

28 de mayo de 2016 es una fecha que Antoine Griezmann no se ha podido quitar de la cabeza. Los seguidores rojiblancos tampoco. Allí el Atlético perdió una final de Champions League, ante el eterno rival y no sería justo culpar a Antoine Griezmann (hay otros muchos condicionantes, como la táctica, el arbitraje, la fortuna, por qué no, también…) pero es cierto que su penalti errado fue un factor determinante de aquella cita.

5 años después vuelve Griezmann a Milan y quiere enterrar esos viejos fantasmas. No le acompañan los números ni las sensaciones ya que no hay ni rastro de aquel jugador que llegó a situarse por debajo de los dos dioses del fútbol (Messi y Cristiano, por ese orden). Ni ha aportado goles en los ocho encuentros de esta temporada – cinco como rojiblanco – ni ha regalado gol alguno a sus compañeros y lo que es peor no ha mostrado peligro alguno.

Probablemente el esquema no se adecúa a sus características, ni Suárez es el mejor de sus compañeros de baile para marcarse un rock and roll – tampoco lo fue cuando jugaban en el Barça – pero sabe que la redención pasa por empezar a reencontrarse ya sea de titular o de suplente.

El francés quiere ocupar el rol de Diego Costa, quien hace ocho temporadas maravillase a la afición atlética con tres de los cinco goles frente al Milan. Pese a tener estilos muy alejados hay algo que sí caracterizan al delantero de Lagarto y Antoine Griezmann: La lucha. Es algo de lo que el galo siempre hizo gala, pero debe dar algo más de comer a su parroquia, que lo necesita. El Atleti también.

En juego está un paso de gigante hacia el pase a los cruces. En liza está sumar tres puntos y quitárselos a un rival directo en este grupo de la muerte (junto a Liverpool y Oporto). El Principito quiere volver a ser rey y qué mejor que brillar en un escenario tan mítico como San Siro y cargar su fusil para medirse cuatro días después al Barça, sus ex, y en el campo donde que un gol suyo inauguró. Paciencia para un genio que seguro que no se le ha olvidado brillar.