“Gravesen abrió un cráter con dinamita en un campo de fútbol”

Chris Sweeney, autor de la biografía de Gravesen, repasa en Goal algunas de las mejores anécdotas del excéntrico ex jugador del Real Madrid.

“No soy un apasionado del fútbol. Pero empecé a escuchar cosas sobre Gravesen, luego busqué cuáles eran reales y cuáles no, y conforme iba recopilando detalles pensé que ahí había un gran libro... Al final, creo que podría haber escrito dos libros con todas las historias que me contaron de él”. Quien habla para Goal es Chris Sweeney, el escritor de una de las biografías deportivas más jugosas de los últimos tiempos: “Mad Dog Gravesen. The Last of the Modern Footballing Mavericks” [El último rebelde del fútbol moderno].

“Gravesen es una persona excepcional, muy interesante, y además en deportes creo que no hay personajes así. No diría que está loco, sino quizás excéntrico o bromista… No escribí el libro para ridiculizarle ni dejarle en entredicho, sino porque le admiro en cierta manera, y creo que más gente tiene que ser como él”, explica Chris Sweeney en Goal. Quien ha tenido que acometer un exhaustivo proceso de filtración y comprobación de rumores alrededor del ex jugador danés: “Cuando hablas con gente en te dicen que Gravesen es como un unicornio. Como una figura mitológica. Es difícil saber qué es verdad y qué no”. De entre todos los rumores, algunos de lo más variopintos: que es profesional del póker, del billar, del Call Of Duty, que vivía como un millonario en Las Vegas y lo perdió todo, sus peleas con fuegos artificiales, etcétera etcétera.

Chris participa con Goal de este particular ‘juego’ de Verdadero-Falso con algunas de las más sonadas anécdotas de Gravesen dentro y fuera de los terrenos de juego, especialmente durante su paso por el , que se pueden encontrar en su biografía “Mag Dog Gravesen”:

¿Es cierto que Gravesen le rompió un diente a Ronaldo Nazario en el Real Madrid?

“Es cierto, pero no fue en una pelea, sino jugando. En el vestuario, Thomas solía jugar así, lo ha hecho en todos los equipos. Levantaba a un compañero como si fuera lucha libre. Es muy muy fuerte. Y se lo hizo a Ronaldo, que intentó librarse, pero acabó en el suelo. Y en la caída se rompió el diente. Fue un accidente”.

¿Qué hubo detrás de la pelea de Gravesen con Robinho en el Real Madrid?

“Hablé con uno de los jugadores que estaba allí, y me dijo que fue una pelea, pero que fue de las típicas cosas que pasan en los entrenamientos. Sin más. No es que hubiera un conflicto previo. Fue un tackle, y Thomas tiene mucho temperamento, además de que estaba frustrado en Madrid con Capello, había mucha tensión, porque además los medios daneses seguían a Gravesen a todas partes… Estuvo mal. Creo que Robinho tampoco estuvo bien, claro. Fue lo que le costó su carrera en el Real Madrid, porque se fueron de gira por y Capello no le dejó ir. Luego se fue al ”.

¿Es cierto que Rooney y Gravesen se disparaban fuegos artificiales entre ellos?

“Sí, solían hacerlo. Se ponían uno en cada extremo del gimnasio y se los lanzaban para hacer diana. Y Gravesen lo solía hacer no sólo en el sino en otros clubes. En Hamburgo, Gravesen llevó dinamita a un entrenamiento y abrió un gran cráter en el campo de entrenamiento. ¡Dinamita real! Lo llamó sus ‘fuegos artificales especiales’. En fueron sólo fuegos artificiales… hasta donde yo sé”.

¿Cuál es la anécdota más graciosa de su paso por el Real Madrid?

“Creo que fue cuando llegó al Real Madrid. En la presentación estaba Florentino Pérez explicando quién era, que venía del Everton, que les iba a ayudar, que tuvieron que batir a muchos clubes que le querían… y Thomas estaba pensando: ‘Eso no es verdad. La única oferta que tenía era ésta. Lo que está diciendo es basura. Este hombre lo está pintando como si hubiera sido un gran acuerdo y sólo tenía este club, por eso vine aquí. Era el club al que quería venir, no había otras opciones’. Estás en el club más grande del mundo, te están viendo todos los fans por el mundo, y en realidad estás pensando eso. Es el reflejo de que Gravesen no intenta ser nadie, sino sólo él mismo”.

¿Es cierto que le hacía tackles a su propia novia?

“Durante su etapa en el Everton está saliendo con una chica que era también futbolista. Y su entrenador en el Everton me dijo que un día baja al gimnasio y se encuentra a Gravesen entrenando con su novia el uno contra uno. Y me dice que estaba jugando a tope contra ella como si estuviera frente a Hierro o Roy Keane. Al máximo de su fuerza. Como si fuera un partido. ¡No cambió nada! ¡Le hacía entradas con fuerza a robarle el balón!”.

¿Es cierto que es amigo de Mike Tyson?

“Sí, es cierto. Mike le pidió una camiseta y hay muchas fotos de Tyson con la camiseta de Dinamarca con el ‘7’. Fue a una pelea en Dinamarca, y dos días antes le vio en un partido de fútbol y pensó: ‘este tío es alucinante, su capacidad de lucha, su aspecto…’. Así que quiso conocerle, y le pidió la camiseta”.

¿Es cierto que Gravesen se volvió millonario tras hacer inversiones en Las Vegas y luego lo perdió casi todo al póker?

“En el libro hablo de que la información está ahí circulando, pero cuando hablas con gente a su alrededor, la cuestión del dinero es un tema complicado de contrastar. Él vivía en la comunidad más lujosa y privada de Las Vegas, junto a Andre Agassi o Nicolas Cage. Creo que su casa estaba valorada en 7 millones de dólares. Obviamente le fue bien, económicamente hablando. Y luego no está tan clara la procedencia de los rumores de quiebra ni del origen de su fortuna. Hay mucha ambigüedad. Los rumores sobre lo que perdió al póker nacen de un usuario en un foro especializado de póker, nada más. Dice que fue en una partida frente a frente con otro jugador, y no pude encontrarle siquiera. Es un misterio la cuestión del dinero. Sé que compró grandes parcelas de tierra en Dinamarca, por ejemplo. Hizo inversiones. Es decir, ves el dinero, pero no sabes nada más acerca de él. También se decía que era el segundo mejor jugador de Call Of Duty del mundo, y que de ahí ganaba también mucho dinero, pero he hablado con gente del mundo y me han dicho que es basura. Le gusta, pero no se dedica profesionalmente. Thomas es una persona misteriosa hasta cierto punto. Le gusta hacer las cosas bien, que cuando coge una cosa, la exprime al máximo. Creo que por ahí salen los rumores de que dedica su vida al Call Of Duty, al póker o al billar… Seguramente empiece y no parará hasta que lo haga muy bien, le dedicará tiempo”.

¿Es cierto que el Real Madrid se equivocó al ficharle y que en realidad se había fijado en Lee Carsley?

“Según revela en el libro el entrenador escocés David Weir y ex compañero de Thomas, Gravesen vino a suplir el vacío que había dejado Makelele como medio de contención, aunque “no era su posición”. También en la prensa danesa sorprendió. Fue en la prensa ingles donde empezó a correr el rumor de que el Real Madrid se había confundido con Gravesen en lugar de Lee Carsley, que también era calvo pero sí era defensivo. Fue el Echo tituló: “La verdad del calvo es que el Real Madrid escogió al hombre equivocado” Eso fue todo”.

¿Es cierto que La Gravesinha fue un regate a propósito?

“Bueno, Thomas está en perfecta sincronización con el balón cuando hizo La Gravesinha. Nunca sabremos si fue a propósito”.

¿Es cierto que está saliendo con una actriz porno?

“Cuando estaba en Madrid sí empezó a salir con Kira Eggers, que era una actriz porno”.

¿Es cierto que entró al vestuario del Real Madrid diciendo “Soy vuestro salvador”?

“Es lo que se contaba, que el primer día que llegó al vestuario del Real Madrid de los Galácticos se plantó en la puerta y dijo a voz en grito: “Soy vuestro salvador”. Pero él mismo lo negaría después”.