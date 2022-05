Ha completado la mejor temporada de su vida y su nombre está en el radar de los grandes de Europa. A sus 26 años, Giovanni Simeone, cedido en el Hellas Verona por el Cagliari es uno de los objetivos marcados en las direcciones deportivas de varios clubes europeos. Tanto es así, que el Verona estudia fórmulas creativas para poder ejecutar la opción de compra que tiene por el delantero argentino, pactada en 12 millones de euros. El Verona, consciente de los números y progresión de Gio, quiere hacerse con la propiedad de sus derechos en próximos días. Sabe que el "Cholito" tiene muchos pretendientes y que sus números son el perfecto reclamo para hacer una gran venta entre julio y agosto.

Unos números de "killer" del gol

Gio Simeone ha completado un curso con 17 goles y 5 asistencias, siendo el segundo Sudamericano con más goles esta temporada en liga (17), empatado con Vinicius Júnior y sólo superado por Lautaro Martínez (21 tantos). Esta ha sido la mejor temporada de Gio y en la que más tantos ha anotado. Ha anotado 11 con el pie derecho, 2 con la zurda y 4 de cabeza, una cifra que incluso habría sido bastante mayor en el caso de que hubiera sido el encargado de patear los penaltis. Simeone (17 goles, 0 de penalti) ha acabado siendo el cuarto mejor goleador de la Serie A, por detrás de Immobile (27, 7 de penalti), Vlahovic (22, 5 de penalti) y Lautaro (21, 3 de penalti). Gio, que ya ha sido convocado por Lionel Scaloni para juagr en la selección argentina y tiene como gran objetivo el próximo curso poder disputar la Copa del Mundo con la albiceleste.

Villarreal, Valencia y Sevilla, en el horizonte

Según ha podido saber GOAL, su equipo estudia fórmulas económicas para poder retenerle, pese al interés de varios clubes europeos. Fundamentalmente de tres clubes españoles que siempre le han tenido su radar: Villarreal, Valencia y Sevilla. En el caso del "submarino amarillo", Gio gusta mucho. Buscan un delantero rematador puro, alguien que pueda potenciar la competencia interna con Danjouma y con Gerard Moreno. El Villarreal ha recaudado más de 70 millones de euros este curso en Champions y podría plantearse una operación de este calado. En el Valencia el interés por Simeone existe, pero sería una operación compleja. El club ché tiene obligación de vender jugadores antes del 30 de junio y no podría completar un traspaso. No obstante, han sondeado la posibilidad de poder contar con el jugador, al que podrían llegar si se pactase unna cesión con opción de compra. Sobre todo, si sale Maxi Gómez. El tercer equipo español en discordia es el Sevilla, que maneja excelentes informes de Gio, un delantero al que llevan tiempo sguiendo. Ni En Nesyri, ni Rafa Mir, ni Martial han convencido demasiado este curso y Gio es una de las opciones que se baraja en Nervión, aunque no es el único delantero que gusta.

West Ham, Nápoles y...el sueño del Mundial

En Inglaterra, existe interés del West Ham y en Italia, por supuesto, se habla de que es objetivo del Nápoles. El Verona quiere ejecutar su opción de compra cuanto antes y quiere poner en el escaparate a Gio, porque sabe que será muy complicado retener un goleador de su nivel y porque, además, sabe que hay muchos clubes interesados que podrían pagar un traspaso entre 18-20 millones. Será un verano largo para al futuro de Gio Simeone. Se trata de un '9' al alza, de un delantero con mucho gol y por el que ya se están moviendo varios clubes. En la cabeza de Gio, su sueño. Poder jugar el Mundial con Argentina.