Gedson Fernandes, la última joya NxGn del Benfica

El ascenso del centrocampista adolescente ha sorprendido a muchos, pero es la recompensa a su rápido desarrollo.

"Fue un juego único. Siempre me gustó venir al estadio, siempre me gustó el ambiente, que es emocionante. El primer juego fue un sueño. Cuando entré al campo, casi tuve un apagón".

Puede haber sufrido algunos nervios al hacer su debut en el Benfica, pero las actuaciones de Gedson Fernandes para el gigante portugués en transición no han sido las de un jugador intimidado por su rápida inclusión en el primer equipo.

El jugador de 19 años hizo sus debuts en la Primeira Liga, la UEFA Champions League y selección nacional en cuestión de meses, lo que rápidamente atrajo al interés aparente de varios pesos pesados europeos como la Juventus.

Su reciente séptimo lugar en el ranking Golden Boy fue un testimonio de lo bien que se ha adaptado al primer equipo con el Benfica, mientras que sus impactantes actuaciones en la fase clasificatoria de la Liga de Campeones valieron su peso en oro para las Águilas, quienes han sido sorprendidas por la capacidad de su nuevo prodigio para tener tal efecto en su temporada hasta ahora.

"No esperaba que sucediera tan rápido. Aprecio la confianza [mostrada por el entrenador y todos en el Benfica]", dijo Fernandes. "Mis compañeros realmente me ayudaron. El equipo ha crecido enormemente. Hemos trabajado mucho, tenemos varios objetivos que alcanzar. Estoy muy feliz aquí.

"Me quedé sin palabras, no lo esperaba, pero estoy feliz. Es una señal de que el trabajo se está haciendo bien. Es un sentimiento único, algo inexplicable, estoy en uno de los mejores clubes del mundo, es mi casa, ahí es donde me gradué".

Técnicamente hábil, con un físico muy atlético y buen ojo para el gol, Fernandes ha completado más de la mitad de sus intentos de regate y ganó más del 50 por ciento de sus duelos aéreos esta temporada, además de contar con una precisión de pase de más del 82 por ciento en la liga portuguesa y la UEFA Champions League.

Su habilidad para distribuir el balón es equiparada por su habilidad para recuperarla; Fernandes completa en promedio dos entradas por juego y recibe 3,5 faltas por juego en la Primeira Liga, el quinto registro más alto de la competición.

Estas estadísticas tan completas prometen un futuro brillante para Fernandes, quien está siendo monitoreado por clubes como la Juventus y el Manchester United. Si su progreso en 2019 rivaliza con los avances que logró en 2018, no pasará mucho tiempo antes de que la precoz estrella portuguesa llegue a la élite del fútbol.