Gareth Bale se ofrece... ¡al Getafe!

El presidente del equipo madrileño, Ángel Torres, ha asegurado en un evento público que ha hablado con el representante del galés.

Por Jorge C. Picón - La carrera de Gareth Bale puede tener un giro de guión inesperado. El galés, que pondrá punto y final a su etapa en el Real Madrid a partir del 1 de julio, estaría buscando un equipo en el que jugar la temporada que viene. Lo que nadie se esperaba es que pudiese ser en el Getafe. Según ha informado el presidente del equipo madrileño, Ángel Torres, el representante de Bale ha ofrecido al futbolista.

"Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos he hablado con su representante, y nos lo han ofrecido. No es un invento. Lo vi ayer en unos informativos y he averiguado los motivos para quererse quedar y por qué en el Getafe. Tengo que darle vueltas y hablar con el entrenador", afirmó Torres en el evento de presentación de la nueva camiseta.

ÁNGEL TORRES acaba de soltar una BOMBA en sala de prensa: le han ofrecido a Gareth Bale para el Geta 22/23.



“Hace 45 minutos he hablado con el representante de Gareth Bale. Nos lo han ofrecido. Lo tenemos que estudiar". El fútbol, en una realidad paralela. Ojo. pic.twitter.com/slM0kRjshf — Guille Casquero (@GuilleCasquero) June 8, 2022

"Cualquier cosa es posible"

"No sé si va a venir. Claro que es una posibilidad, todos los grandes futbolistas lo son. Me lo han ofrecido y amablemente he escuchado. A partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador y cualquier cosa es posible", ha añadido.

El futuro de Bale a sus 32 años es ahora mismo una incógnita, pero lo cierto es que el futbolista y su familia es muy feliz en Madrid. Además, tras clasificarse a su selección al Mundial de Qatar, le interesa mantenerse en la élite para llegar de la mejor forma posible a una cita en la que quiere hacer historia. Lo que nadie se esperaba y podría ser una realidad es que Bale, uno de los mejores futbolistas de la última década, pudiese continuar su carrera en el Getafe.