Gareth Bale espera grandes cambios con Xabi Alonso en el Real Madrid

Xabi Alonso no tiene "miedo de dejar a cualquiera fuera", según el ex jugador merengue.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El internacional brasileño Rodrygo es uno de los que ha perdido posiciones en el orden de preferencia temprano bajo un nuevo entrenador en jefe en el Santiago Bernabéu. Su tiempo de juego fue limitado en el Mundial de Clubes, alimentando los informes de supuesto interés de transferencia por parte del Arsenal.

LA PERSPECTIVA GENERAL

Alonso ha prometido solucionar cualquier problema que heredó de Carlo Ancelotti, sin miedo a tomar decisiones grandes y a veces polémicas. Eso podría llevar a que más nombres importantes vean tiempo en el banquillo en la capital española.

¿QUÉ DIJO BALE?

El ex estrella de los Blancos, Bale, ha dicho a ESPN FC TV: “Creo que si miras lo que hizo en Leverkusen, sí, y ahora tiene jugadores probablemente mejores con los que trabajar e imagino que un mayor presupuesto de transferencias. Así que me gustaría pensar que Xabi tiene el respeto de los jugadores y los jugadores jugarán para él. Así que espero grandes cambios y espero que jueguen como él quiere y si no lo hacen, no creo que Xabi tenga miedo de dejar a alguien fuera.”

¿SABÍAS QUE?

Kylian Mbappe parece ser intocable en el Bernabéu, con otro ‘Galáctico’ anotando 44 goles en su temporada de debut, pero el francés ha fracasado en llevar al Real a los mayores honores domésticos y continentales.

Bale añadió sobre el superestrella número 9: “Es una situación difícil porque sigue anotando goles, sigue haciendo cosas buenas, simplemente que no han ganado nada esta temporada. Creo que en el Real Madrid se espera ganar todo, así que es complicado porque sigue rindiendo en el campo, pero tal vez no está teniendo esos momentos.

“Así que supongo que ahora depende de Xabi encontrar esa mezcla de presionar e intentar sacar lo mejor de él y conservar su energía para cuando lo necesites. Así que sí, va a ser complicado. No me gustaría criticarlo y decir que ha tenido una mala temporada por los goles y todo eso. Pero sí, siendo su nombre, lo que esperas que haga, por supuesto que todos siempre van a esperar más.”

¿QUÉ SIGUE PARA EL REAL MADRID?

El Real ha incorporado a Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen a sus filas este verano, provenientes de Liverpool y Bournemouth respectivamente, con la promesa de más transacciones antes de que se cierre el último periodo de transferencias.