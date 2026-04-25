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Oscar GarciaImago
Rian Rosendaal

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García recupera a un jugador en el Ajax y lo alinea directamente

NAC Breda vs Ajax
NAC Breda
Ajax
Eredivisie

El Ajax aún puede ser segundo en la Vriendenloterij Eredivisie si gana el sábado al NAC Breda, que lucha por no descender. Óscar García ya confirmó el once, con el regreso de un jugador que estaba lesionado.

Maarten Paes mantiene la portería. Anton Gaaei y Lucas Rosa actuán como laterales, mientras que Josip Sutalo y Youri Baas conforman el centro de la defensa. Takehiro Tomiyasu se pierde el encuentro por sanción.

En la medular, Regeer regresa como pivote por delante de Itakura, flanqueado por Mokio y Gloukh.

En ataque, Steven Berghuis actúa por derecha, Mika Godts por izquierda y Wout Weghorst, preferido sobre Kasper Dolberg, lidera el frente.

Alineación del NAC Breda: Bielica; Odoi, Oldrup Jensen, Leemans, Kemper; Balard, Sowah; Brym, Nassoh, Paula; Soumano 

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Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

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