Garay, primer futbolista de LaLiga que da positivo por coronavirus

El argentino sigue lesionado y todavía no ha renovado por el Valencia CF

Ezequiel Garay, defensa del CF, ha dado positivo por coronavirus, después de hacerse el pertinente test médico. Así lo ha confesado el propio jugador argentino a través de su perfil en las redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram, donde explica :"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata", dice Garay, que después añade "he dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento me toca estar aislado" dice el central valencianista. Garay se convierte así en el primer futbolista que se ha contagiado de coronavirus en .

Cabe recordar que el central argentino se rompió el ligamento de la rodilla derecha ante el de Vigo el sábado 1 de febrero. Desde que el argentino se lesionó, dejó un hueco en la defensa que Diakhaby y Mangala no han sabido llenar, ya que el equipo ha perdido la mejor pareja de baile que tenía Gabriel Paulista en el centro de la zaga.

Ahora mismo, Garay sigue lesionado y sin ficha, ya que firmó su baja sin condiciones de ningún tipo, solo para ayudar al equipo y al club pero sin ninguna garantía de que el gesto vaya a acelerar o mejorar las negociaciones para ampliar su contrato. Y es que Ezequiel Garay todavía no ha renovado por el Valencia CF.