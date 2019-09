Gallardo contó cómo se imagina el partido contra Boca

Tras el triunfo ante Gimnasia, el Muñeco habló de cómo piensa el duelo del martes contra el Xeneize. "Jugar un partido con muchísima entereza", deseó.

El próximo martes, River y Boca jugarán la ida de semifinales de la Copa Libertadores y, después del triunfo de su equipo ante Gimnasia en La Plata, Marcelo Gallardo habló acerca de cómo se imagina el duelo en el Monumental, y también en La Bombonera.

"Van a ser dos partidos. Estamos por jugar el primero, imagino un partido muy vibrante. Es lo que nosotros intentaremos proponer", dijo el entrenador del Millonario y deseó en voz alta: "Esperemos hacer un buen trabajo, que tengamos la dinámica que venimos teniendo con relación al juego y que tengamos contundencia a la hora de crear situaciones. Jugar un partido con muchísima entereza, como jugamos las últimas series". También anticipó que el partido del martes no definirá las cosas: "En este primer encuentro no se va a definir la serie, es el primer partido. Nosotros vamos a salir a buscar un buen resultado, como siempre, pero si no lo logramos tenemos una segunda chance".

Además, el Muñeco habló de la posible inclusión o no de Eduardo Salvio en Núñez (se habría resentido de su lesión). "No entro en ese juego. Me parece más mediático que otra cosa. Después hablaron de que nosotros también hacíamos eso. Si no hay una gravedad en la lesión, esperamos hasta último momento. Nosotros no hacemos esa pavada de ocultar. Si nuestros jugadores están bien, van a jugar; si están lesionados, no van a jugar. Acá no hay misterios", dijo y habló de los jugadores que River tiene "tocados": "Creemos que De la Cruz y Pratto van a llegar bien al martes desde lo físico, más allá de que veamos después las alternativas de juego. A Juanfer le faltan entrenamientos y obviamente ritmo de juego. Queremos que llegue bien a la segunda semifinal".

Por último, destacó la experiencia de River para este tipo de partidos que "generan muchísimo estrés por todo lo que se habla" pero a los que el Millonario ya está acostumbrado. "Nos deja muy tranquilos haber vivido ya este tipo de situaciones. Nos permite asimilar este tipo de partidos con mayor tranquilidad", concluyó.