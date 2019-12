Funes Mori: "América hizo tiempo desde el primer minuto"

El delantero argentino se mostró molesto por la postura de las Águilas en la final.

Si alguien consiguió que la final de ida valiera la pena, ese fue Rogelio Funes Mori. En tiempo agregado, el delantero argentino se elevó en el área y ejecutó una chilena perfecta, haciendo así el 2-1 que da una pequeña ventaja a .

Poco después de la locura, el delantero argentino platicó con Fox Sports, contando qué le pasó por la mente al momento del remate: "Son momentos donde uno tiene que ejecutar como delantero, me toco definir así, por suerte fue gol, nos llevamos una victoria importante, creo que hicimos méritos para ganar el partido".

Igualmente, no estuvo exento de polémica y criticó la postura del América en el partido, asegurando que ellos no se encerrarán en el Estadio Azteca: "Difícil como todos los partidos, el América siempre saca lo mejor de ellos, tienen un gran equipo, van a estar con su gente. Nosotros no vamos a especular como lo hicieron ellos, hicieron tiempo desde el primer minuto, como que no querían jugar, la vuelta va a ser un partido luchado, vamos con lo mejor", aseguró.

Finalmente, opinó que no cometió falta en el segundo gol de Rayados, tal y como reclamaba su adversario: "Creo que reclamaron que choqué a Ochoa pero en ningún momento lo choqué, fue Guido, la verdad no vi muy bien la jugada pero en ese momento todo mundo siempre quiere sacar provecho de todo".