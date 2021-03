'Frenazo' del Gobierno a una final de Copa del Rey con público

Carolina Darias, ministra de Sanidad: "Quiero ser clara y contundente. No es adecuado. No es oportuno y no es conveniente".

Si este miércoles se abría una puerta a la posibilidad de que la final de la Copa del Rey del próximo 3 de abril entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao se dispute en Sevilla con público, también este miércoles parece haberse cerrado. Especialmente después de unas declaraciones que ha realizado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien aseguró que “no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente” que el decisivo derbi copero se celebre con gente en las gradas.

Según Darias, el Gobierno va a intentar convencer a los implicados de que “no es el momento”. “Este evento deportivo, aunque suponga un porcentaje inferior del aforo, estamos hablando de más de 10.000 personas. Entenderán que ante la situación que nos encontramos epidemiológicamente no es posible. Esta ministra va a trabajar intentando buscar el consenso intensamente para que esa asistencia de público no se produzca. No es el momento. Nos falta todavía superar esta situación epidemiológica, esperar que las vacunas hagan su efecto, y quiero reiterar que no es posible”, aseveró.

Cabe señalar que, según avanzaba más temprano la "Cadena SER", tanto la final del curso pasado entre el Athletic y la Real Sociedad como la final de la temporada actual, que enfrentará a "los leones" contra el FC Barcelona, contaban con posibilidades de tener un 20-25 por ciento de su aforo máximo en el estadio de La Cartuja, escenario que albergará los compromisos el 4 de abril y el 17 del mismo mes.

Tal y como publicaba Goal, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó a los clubes finalistas de la Copa, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad de San Sebastián, a una reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid, para informar de aspectos relativos a la final. A este encuentro, que estuvo presidido por Luis Rubiales, presidente de la RFEF, también asistió una delegación de la Junta de Andalucía encabezada por el secretario general para el Deporte, José María Arrabal; así como una representación del CSD.

Según ha podido saber Goal de fuentes solventes, la intención inicial es que, por lo menos, se puedan repartir unas 5.000 entradas para el derbi vasco de la final copera, aunque parte de ese acceso del público también correspondería a una parte de los patrocinios que tiene que atender el ente federativo. En todo caso, una cosa son las intenciones y otra, la oficialidad. Así pues, habrá que esperar al desarrollo de la reunión entre la RFEF y los clubes para saber en qué queda la decisión final.