Formación de Flamengo vs. Sao Paulo, por la revancha de las semifinales de la Copa do Brasil: once, convocados y suplentes

El Rubro-Negro sale a sellar su clasificación a la final del tradicional torneo con la ventaja 1-3 conseguida en la ida.

Flamengo enfrenta este miércoles a São Paulo por la revancha de las semifinales de la Copa do Brasil, el segundo torneo en importancia del gigante sudamericano y cuyo vencedor se quedará con el primer cupo del país en la Copa Libertadores de 2023.

El equipo que defienden Arturo Vidal (banca) y Erick Pulgar (no convocado) llega con ventaja al Maracaná tras imponerse en Morumbi por 1-3 gracias a las conquistas de João Gomes, Gabigol y Everton Cebolinha. El descuento del Tricolor Paulista corrió por cuenta de Rodrigo Nestor. En aquel cotejo, el ex Inter de Milán hizo su ingreso a los 59 minutos, mientras que el nacido en Antofagasta no fue considerado por Dorival Júnior.

En el plano local, el Mengão viene de rescatar un empate frente al Goiás en el Estádio da Serrinha, desperdiciando la chance de recortar distancia con el líder Palmeiras quedando en la tercera plaza del Brasileirao con 45 puntos. Eso sí, mantuvo su larga racha invicta puesto que lleva 18 partidos sin perder, contando todas las competiciones. Además, cuenta con el antecedente de cinco victorias en fila contra su rival de turno.

Cabe recordar que el Rubro-Negro va en búsqueda de su cuarta presea ya que fue campeón en 1990, 2006 y 2013. El equipo que conduce Rogério Ceni, por su parte, estuvo en una sola final, en 2000, cuando fue derrotado por el seis veces monarca Cruzeiro. De hecho, el Soberano es el único de los cuatro grandes clubes de São Paulo que aún no logra alzar el título.

El ganador de la serie se medirá al que resulte vencedor del cruce entre Fluminense y Corinthians, quienes firmaron tablas en la ida (2-2) dejando abierta la llave para la vuelta en el Neo Química Arena.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Flamengo - Sao Paulo FECHA Miércoles, 14 de septiembre ESTADIO Maracaná HORARIO 21:45

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Éverton Ribeiro, Thiago Maia, João Gomes, Giorgian De Arrascaeta; Gabigol y Pedro. DT: Dorival Júnior.

São Paulo: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo, Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Patrick; Luciano y Jonathan Calleri. DT: Rogério Ceni.

CÓMO VERLO POR TV Y ONLINE

El duelo por la revancha de las semifinales se podrá ver por la app OneFootball (de manera gratuita). Por televisión, en tanto, será transmitido por la señal de Globo Internacional.