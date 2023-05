Florentino señala a los árbitros y Mediapro deja en evidencia al VAR

"Es esencial cambia radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país", comentó de cara a acabar con el racismo en el fútbol español

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue muy claro y muy contundente en su comparecencia de este martes 23 de mayo de 2023 en la cual aprovechó los festejos por la Copa de Europa conquistada por el equipo de baloncesto para comentar y señalar que, a su juicio, para acabar con la lacra del racismo en el fútbol español se debe cambiar la estructura arbitral, algo que ha afirmado tras lo sucedido este domingo en Mestalla con Vinicius Júnior.

"Lo ocurrido es realmente grave y además, con el agravante, de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia. De respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y denunciar que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello, es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora", sentenció el presidente del Real Madrid.

Mediapro se desmarca y también señala al VAR

Además del tema racial, en el partido entre el Real Madrid y el Valencia de este pasado domingo tuvo lugar otro momento del que los árbitros, y en este caso, Javier Iglesias Villanueva, no ha salido bien parado.

En el tiempo de descuento, Iglesias Villanueva avisó a De Burgos Bengoetxea de que debía revisar las imágenes por una posible expulsión a Vinicius, algo que se llevó a cabo tras mirar la pantalla. No obstante, luego se pudo ver en la repetición que había imágenes en las que se veía claramente que Hugo Duro agarró del cuello durante varios segundos antes del manotazo de Vinicius y que, por tanto, debió ser expulsado igualmente.

Ante este revuelo, la RFEF, según informó el 'Diario AS', ha decidido cesar en el cargo a seis de los colegiados encargados del VAR, entre ellos a Iglesias Villanueva. De hecho, esta jornada se iba encargar de ser el árbitro VAR del Betis - Getafe y ha sido sustituido por Soto Grado.

Por último, Mediapro, empresa que se encarga de la producción audiovisual de los partidos de LaLiga Santander y Smartbank, por encargo de LaLiga, ha querido dejar claro que "cuando se produce una jugada que debe ser analizada por el VAR, son los responsables de dicha sala VOR quienes deciden qué imágenes utilizan en su toma de decisiones y que imágenes le son mostradas al árbitro que se encuentra en el terreno de juego. La Sala VOR dispone de todas las imágenes de las cámaras y selecciona las que estima más relevantes. GRUP MEDIAPRO NO interviene en absoluto en dicha selección".