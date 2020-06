Final Cruz Azul vs León: Alineaciones, cuánto quedó la ida y marcador global

Lo ríspido del primer enfrentamiento, las fallas de los Esmeraldas, la patada de Comizzo a Hermosillo, el gol de oro...

En el torneo Invierno 1997, y León nos regalaron una de las series más recordadas en la historia del balompié mexicano. No fue una definición cualquiera. Aunque no se caracterizó por goles a borbotones, los dos juegos, tanto el de ida como de vuelta, se caracterizaron por poner los nervios de puntas a todos los aficionados, no sólo los involucrados.

Tanto los Cementeros como los Panzas Verdes habían sido primeros en sus grupos: el 1 y el 2, a lo largo de la fase regular de 17 jornadas. Cabe recordar que en ese entonces los calificados a la Liguilla se acordaban de esa manera en vez de la tabla general de ahora.

En los cuartos de final, la Máquina se impuso sin despeinarse ni sudar al por 5-1. Asimismo, en las semifinales sufrieron para doblegar al por 2-1.

En tanto, la Fiera despachó a los alegres Toros Neza del Turco Mohamed, Germán Arangio y el Pony Ruíz por 6 a 4. En la próxima ronda sorprendieron al echar al América, el cual venía de derrotar en el Clásico Nacional a —era el campeón defensor— en la etapa anterior.

Si hubiese estado el formato actual, la final la hubiesen disputado el uno y el dos de la tabla: los dos conjuntos más regulares en la temporada e, igualmente, en la llamada "Fiesta Grande". En la quinta fecha chocaron con un vibrante empate a dos tantos.

A continuación, en Goal te traemos todos los detalles de los compromisos.

ALINEACIONES Y FICHA DE LA FINAL DE IDA

Cruz Azul: Óscar Pérez, Guadalupe Castañeda, José Luis Sixtos, Juan Reynoso, Omar Rodríguez; Carlos Barra, Joaquín Moreno, Héctor Adomaitis; Benjamín Galindo, Julio César Yegros y Juan Francisco Palencia.

León: Ángel Comizzo; Ricardo Cadena, Carlos Turrubiates, Fabián Prátola, Sigifredo Mercado; Roberto Medina, Flavio Medina, Álberto García; Hernán Medford, Misael Espinosa y José Antonio Reinoso.

Fecha: 4 de diciembre de 1997

Estadio: Estadio Azul

Árbitro: Armando Archundia (expulsó a Prátola al 46' y Guamerú García al 52')

Televisora: TV Azteca

Narradores: Emilio Fernando Alonso

RESUMEN Y MARCADOR DE LA FINAL DE IDA

Los locales se impusieron por la cuenta mínima en un encuentro trabado en un inmueble de la Colonia Nochebuena repleto con más de 40 mil aficionados presentes. A los ocho minutos de acción de la segunda parte, el Maestro Galindo marcó la única anotación desde los once pasos.

ALINEACIONES Y FICHA DE LA FINAL DE VUELTA

León: Ángel Comizzo; Ricardo Cadena, Carlos Turrubiates, Sigifredo Mercado, José Antonio Reinoso; Roberto Medina, Flavio Medina, Misael Espinosa; Hernán Medford, Everaldo Begines y Martín Peña.

Cruz Azul: Óscar Pérez, Guadalupe Castañeda, José Luis Sixtos, Juan Reynoso, Omar Rodríguez; Carlos Barra, Joaquín Moreno, Héctor Adomaitis; Benjamín Galindo, Julio César Yegros y Juan Francisco Palencia.

Fecha: 7 de diciembre de 1997

Estadio: Nou Camp

Árbitro: Eduardo Brizio (expulsó a Davino y Castañeda a los 72')

Televisora: TV Azteca

Narradores: Franscisco Javier González y José Ramon Fernández

RESUMEN Y MARCADOR DE LA FINAL DE VUELTA

Después de unos 45' iniciales donde ambos cuadros tuvieron sendas oportunidades para adelantarse, Espinoza igualó la serie con un disparo de volea cruzado en el que nada logró hacer el Conejo Pérez. La Fiera aún dispuso de otras chances para redoblar la ventaja; sin embargo, sus delanteros erraron muy claras y lo terminaron pagando.

En los tiempos extras, que en ese entonces se disputaban bajo el formato de gol de oro, los visitantes comenzaron a aprovechar el cansancio de los de casa. En una jugada, Palencia mandó un servicio a Carlos Hermosillo, quien entró de relevo en lugar de Omar Rodríguez. Comizzo se siguió de largo y derrumbó al ariete. En el suelo le pegó una patada sobre el rostro al Gigante de Cerro Azul.

Brizio no dudó en señalar la pena máxima y Hermosillo, con todo y el rostro y el uniforme ensangrentado, algo que no se permitiría hoy en día, se encargó de darle la octava a los suyos. El marcador global quedó así 1-2 a favor de los capitalinos.