Fichajes Sevilla FC 2022/2023: rumores, noticias, altas y bajas

Repasamos todo sobre el mercado de fichajes del conjunto de Nervión para la temporada 2022/23 con todos los rumores, noticias, altas y bajas

El Sevilla va a tener un verano de 2022 muy movido. El club de Nervión va a hacer una amplía reestructuración de su plantilla como anunció el presidente, José Castro. El club va a realizar ventas de jugadores importantes como ya ha hecho con Diego Carlos y obtendrá liquidez para hacer muchos movimientos en el mercado de fichajes 2022-2023.

Fichajes Sevilla FC 2022/2023: rumores y noticias

Tyler Adams, una opción para el centro del campo

El Sevilla también quiere reforzar el centro del campo en este mercado veraniego de 2022 y, según "AS" se ha fijado en el centrocampista estadounidense de 23 años Tyler Adams. El rotativo asegura que su precio de venta podría llegar a los 20 millones de euros aunque la idea sería tratar de rebajar las pretensiones del RB Leipzig para permitir que salga.

Marcao podría ser el sustituto de Diego Carlos

Según "Fabrizio Romano", el central brasileño del Galatasaray es uno de los candidatos a reforzar la zaga del Sevilla tras la salida de Diego Carlos al Aston Villa.

Denayer, descartado y Djiku no es una prioridad

Uno de los nombres que más está "sonando" es el de Jason Denayer. El belga, sin aceptar aún oferta de renovación, quedaría libre tras terminar contrato con el Olympique de Lyon. Esto hace que sea uno de los centrales más apetecibles del mercado, contando con muchos equipos interesados en sus servicios, entre los que hay dos clubes españoles. Eso sí, según ha podido saber GOAL, no es un objetivo de mercado del Sevilla FC, que ni está interesado en su fichaje, ni ha presentado oferta por el zaguero. Otro nombre que se ha deslizado en los últimos días en clave sevillista es el del franco-ghanés Alexander Djiku. A pesar de que se ha informado que existe un preacuerdo con el jugador y que falta negociar entre Strasbourg y Sevilla FC, aún no hay nada decidido sobre este futbolista. Fuentes solventes explican a GOAL respecto a Djiku, que sí es un perfil parecido a Diego Carlos, pero no está entre los primeros nombres de la lista que maneja el club. Es decir, que Djiku interesa, pero no es una prioridad ahora mismo.

Fichajes Sevilla FC 2022/2023: altas y bajas

ALTAS BAJAS RUMORES ALTAS RUMORES BAJAS Rony Lopes (Olympiacos)* Diego Carlos (Aston Villa) Facundo Medina (Lens) Koundé Luuk de Jong (Barcelona)* Alejandro Pozo (Almería) Tyler Adams (RB Leipzig) Augustinsson Óscar Rodríguez (Getafe)* Martial (Manchester United) Marcao (Galatasaray) Oussama Idrissi (Cádiz)* Juan Berrocal (Sporting)*

*Vuelven tras cesión.