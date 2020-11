"Fabián tiene un reto en la Eurocopa con la Selección"

Charlamos con Álvaro Torres, Director de Fútbol Mundial de Your First Sport, sobre la evolución del fútbol tras la pandemia y el crecimiento de Fabián

El mundo del fútbol ha cambiado mucho en los últimos meses. Los aficionados, los futbolistas, los entrenadores y los periodistas nos hemos acostumbrado a hablar de test, protocolos y a las gradas vacías. También lo han hecho los agentes, una pieza indispensable en el sistema del fútbol que han trabajado en temas tan importantes como las rebajas salariales o los ERTES en algunos clubes.

Uno de ellos ha sido Álvaro Torres, Director de Fútbol Mundial de una de la agencia más importantes de y con presencia en todo el mundo como es You First Sports que representa a jugadores como Fabián Ruiz, Luis Alberto o Mariano Díaz. Su empresa rompe con la cultura del pelotazo o el oscurantismo que muchas veces se ha relacionado con la figura del agente y ahora busca expandirse en nuevos mercados como y Reino Unido.

¿Cómo vive la nueva realidad del fútbol con el coronavirus?

“Lo quiero vivir de forma positiva. Después de toda la alarma que vivimos en marzo, ahora vemos con menos extrañeza que haya un Covid en un jugador cuando con el primer caso nos echamos las manos a la cabeza. Hemos pasado esta situación y nos estamos habituando a la nueva normalidad y esperando la vacuna. Lo quiero ver desde un punto de vista positivo. La gente sigue consumiendo fútbol en la televisión, quiero pensar que el fútbol lo vive de una forma pasajera y la gente volverá a los estadios y todo volverá a la normalidad”.

¿Cómo gestionaron los momentos más duros de la pandemia con temas delicados como por ejemplo las rebajas salariales?

“Fue difícil porque las noticias que llegaban, además de la alerta sanitaria, nos indicaban que no se iba a acabar la temporada y que los salarios se iban al traste, el sustento de una familia. Hay futbolistas que dependen de su salario para vivir porque no todo el mundo tiene el salario de Cristiano o Messi. La gestión de las rebajas salariales en principio chocó un poco y después fuimos arrimando el hombro todos para ayudar. Todos nuestros jugadores llegaron a un acuerdo para esa reducción. Fueron meses duros con esas gestiones. Además todo se tenía que ver por vídeoconferencia porque no podíamos viajar para hablar cara a cara con el jugador para explicarle la situación”.

¿Cómo está siendo trabajar en este contexto en el que el mercado está más parado?

“Los fichajes de los 100 y los 200 millones se han acabado por un tiempo y creo que es positivo. Todos nos estamos ajustando al equilibrio del mercado y la parte buena es que se van a racionalizar los precios locos de las transferencias. Lo que antes pedían 100, ahora quizá pidan 50 ó 60. Creo que va a ser positivo”.

A pesar de la situación, You First Sports inicia un proyecto ambicioso de expansión a otros países que usted va a liderar.

“España ha sido nuestro mercado natural desde hace 20 años. Nos ha ido francamente bien por la evolución de nuestros clientes y de nosotros con ellos. Desde hace años iniciamos un plan de expansión para instalarnos de forma directa y sin depender de socios en otros mercados como con Enrique Nieto, en con Guilherme Siqueira y Savio Bortolini, en con Frédéric Déhu, en con Miguel Alfaro abriendo una oficina en Milán y en España tenemos a Pelayo García, Loren del Pino, Ana Palomero, Mikel Abete, David Aranda, Rodolfo Orife, etcétera. Somos una pequeña familia con valores comunes. Mi trabajo más asiduo es coordinar que seamos una unidad para el beneficio de nuestros jugadores. Estamos negociando absorciones de empresas en Reino Unido y Alemania para estar posicionados de forma unitaria. Nuestra agencia va a abrir el abanico de posibilidades de una manera directa y para que con su misma agencia el jugador pueda llegar a más sitios y conseguir buenos contratos”.

Da la sensación de que su empresa rompe un poco con el prototipo del agente que se mueve en las sombras y que trabajan de forma muy transparente.

“Hay agentes de todo tipo. Hay muy buenos agentes que asesoran muy bien a sus jugadores y otros que son de la cultura del pelotazo, nosotros tratamos de huir de eso. Nosotros hemos crecido orgánicamente formando a muchos agentes. Desde el año 2003 hemos incorporado agentes y hemos formado agentes a nuestro estilo: agentes con vocación de servicio, agentes honestos, transparentes, trabajadores, que trabajen equipo y con valores. Tenemos servicios propios de contratos deportivos, tener el mejor contrato es nuestro servicio número uno pero tenemos vocación de servicio con un equipo multidisciplinar para dar asesoramiento legal, financiero, de marketing, de comunicación y demás. Nuestra ecuación es tener agentes formados, más trabajo en equipo, más cercanía y servicios a nuestros jugadores y tener las mejores relaciones posibles con los clubes para tener los mejores contratos para nuestros jugadores. Esta es nuestra línea y consideramos que somos gente normal, que hoy en día es una gran virtud, no tenemos ego, no tenemos problemas entre nosotros y somos un equipo muy solidario y comprometido con nuestros jugadores. Esas son nuestras señas de identidad”.

Al final el futbolista aunque esté en el foco mediático no deja ser se una persona que tiene contratiempos como cualquiera, ¿no?

“Creo que le damos equilibrio y estabilidad a los jugadores y a sus familias. Le damos asesoramiento y estabilidad. Hemos vivido muchas situaciones que tratamos de adelantarles a ellos, situaciones en las que se podrían equivocar para que tengan los pies en la tierra. Nos mojamos y esa honestidad creo que hace que te tomen como una pequeña familia. Hay muchos jugadores que nos plantean que tiene oportunidades de negocio y nosotros siempre decimos que el mejor negocio es no tenerlo, el mejor negocio está en el césped. ¿Qué significa eso? Rodearte de tu familia, descansar, alimentarte bien, cuidarte, ser disciplinado y responsable, ese es tu negocio. Somos un hermano mayor que le abre los ojos en una situación en la que todo el mundo le idolatra. No podríamos realizar la gestión de los jugadores sin sus familias, siempre hay un hermano, un padre, una madre, una novia o una mujer que para nosotros son importantísimos por la información que nos dan, la que nosotros le damos y cómo coordinamos toda su vida personal a parte de la profesional”.

Mi impresión es que Fabián es un poco el estandarte del tipo de futbolista con el que trabajan: joven, con las cosas claras y muy centrado en todo lo deportivo.

“Es un estandarte de cómo trabajamos pero con este perfil de cliente es muy fácil trabajar. Es una persona con la cabeza amueblada, con un entorno familiar espectacular, se deja asesorar, no desconfía de todo lo que le dicen y hay empatía de una parte y la otra. Todo eso, más allá de lo que hace en el campo que es top. El éxito total es de Fabián e intentamos maximizar que lo que hace en el campo tenga un beneficio fuera. Fabián es el tipo de cliente que todo el mundo querría tener. Es muy generoso con nosotros y hay una familiaridad absoluta y todas las decisiones son muchísimo más sencilla”.

¿Qué futuro le espera a Fabián?

“Hay que vivir en el presente. Fabian anoche jugó al nivel que nos viene mostrando de hace tiempo, hizo un partidazo espectacular, 3 asistencias...Tiene un reto importante con la Selección en la del próximo verano. Recordemos que las Eurocopas se le dan bien, ya la ganó con la Sub 21 hace dos veranos y fue nombrado mejor jugador de Europa Sub-21 en ese campeonato. Es titular y un jugador importante en el Nápoles y en la Selección Española y creo que va a ser más importante aún para ambos, le quedan muchos años en la Selección. Está muy contento en el Nápoles y con ganas de ganar títulos. Su renovación que teníamos planteada está en stand by desde hace tiempo, no ha habido ningún avance. Cuando termine esta temporada le restarán únicamente dos años de contrato. Vendrá la Eurocopa, que creo que va a ser un escaparate espectacular para él y tiene muchísimas ganas. Tiene el reto de ser los mejores de la Eurocopa”.

¿Cómo es trabajar con canteranos sabiendo que algunos llegan y otros no?

“Tratamos de acompañarlos sabiendo que unos llegan y otros no. Siempre les decimos que no es fácil y no llega todo el mundo. Soy el pesado de los estudios. Focalizo mucho en ellos en que hay tiempo para todo y hay tiempo para estudiar. Me encuentro con familias que apoyan este discurso y familias que prefieren que se centren en el fútbol. Intentamos fomentar que su vida no sea entrenamiento y Playstation. Intentamos asesorarles con los estudios, en que estudien idioma. También en la alimentación con una nutricionista que se dedica a ello más allá de las figuras que ya hay en los clubes. También hacemos sesiones de coaching para gente que tenga esa necesidad por la presión que se genera a su alrededor. También los arropamos y les acompañamos cuando dejan el fútbol, de hecho, algunos han dejado el fútbol y ahora trabajan con nosotros. También intentamos estar cerca de ellos cuando llega el momento de dejar el fútbol”.