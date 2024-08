Exclusiva con Luis Rodríguez, presidente de Juárez FC: Gestionar y comercializar un equipo en una de las ciudades más peligrosas del mundo

Platicamos con Luis Rodríguez, presidente de FC Juárez, sobre los desafíos y la visión del club.

Tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Luis Rodríguez, presidente de FC Juárez, club de la Liga MX, para el podcast “The Footballco Business Podcast”, conducido por Alex Manby. Durante la entrevista, Luis compartió detalles sobre la visión y los desafíos de dirigir un club de fútbol en una ciudad con una compleja reputación global, así como la importancia de la identidad del equipo tanto dentro como fuera del campo. Nos habló de la evolución del equipo femenil Bravas, su impacto positivo en la comunidad, y cómo están invirtiendo en el desarrollo del fútbol femenino, que es el deporte de más rápido crecimiento a nivel mundial. Además, discutió la distintiva identidad visual de FC Juárez y la estrategia detrás del icónico uniforme verde lima, inspirado en la Margarita, que ha captado la atención de aficionados tanto locales como internacionales.

@FemenilFcJuarez

IMPACTO DE LAS BRAVAS EN EL FÚTBOL FEMENINO

Luis Rodríguez destacó el notable crecimiento de las Bravas, el equipo femenino del club, donde subrayó que las Bravas han alcanzado un nivel significativo en sus seis temporadas. La inversión en el desarrollo del equipo refleja el compromiso del club con el fútbol femenino, un área que está experimentando un crecimiento explosivo a nivel mundial. Con la incorporación de jugadores que representan una identidad bicultural y una presencia positiva en la comunidad, las Bravas están destinadas a ser una fuerza destacada en la Liga MX Femenil y a contribuir a cambiar la percepción sobre Juárez.

"Sí, Bravas es nuestro equipo femenino. Este es su quinto o sexto año. Creo que es su sexto año, si no me equivoco. Y realmente han tomado vida propia. Tenemos la distinción única de que, entre los 18 propietarios de equipos de la Liga MX, nuestro propietario, nuestra presidenta del consejo es una mujer, Alejandra La Vega Foster. Así que, combinando eso, como mencioné antes en el podcast…

Juárez tiene una percepción negativa en términos de los feminicidios que ocurrieron hace 20 o 30 años. Las Bravas son una marca y un activo que también habla de la ciudad cada semana. Eso es positivo, ¿verdad? Uno, dos, tenemos ocho mexicoamericanas que juegan en el equipo, lo cual también se mezcla con esa identidad bicultural única que estamos tratando de establecer. Estas mexicoamericanas, algunas ni siquiera hablan español.

Solo hablan en inglés y en espanglish. Así que, de nuevo, se trata de eso. Han tomado vida propia. Han tenido un buen desempeño en la liga. Han llegado a la Liguilla, los playoffs, un par de veces. Son un equipo de media tabla. Estamos invirtiendo muchísimo en el desarrollo de las Bravas. Sentimos que podemos hacernos muy, muy fuertes en el lado del fútbol femenino. Es el deporte de más rápido crecimiento global, el fútbol femenino.

Lo vimos con la Copa Mundial Femenina de la FIFA el año pasado, y lo vimos con las Olimpiadas en París hace unas semanas. Así que no hay razón para que no podamos tener un gran equipo femenino aquí en esta región. Jugamos contra Angel City hace tres días. No nos fue muy bien. Habíamos jugado dos días antes contra Monterrey, los campeones defensores. Pero, de nuevo, las Bravas tienen su identidad única, que es completamente separada de nuestro equipo masculino".

@fcjuarezoficial

LA IDENTIDAD DE FC JUÁREZ

Luis Rodríguez explicó en el podcast cómo el distintivo uniforme de FC Juárez, de un vibrante verde lima, se ha convertido en un símbolo clave para la identidad del club. Inspirado en la Margarita, una bebida originaria de Juárez, el uniforme no solo destaca por su audaz color, sino también por su papel en la construcción de una marca única. Rodríguez enfatizó la importancia de este color para la identidad del club, comparándolo con otros equipos emblemáticos como Inter Miami y Real Madrid. A pesar de las críticas iniciales, el uniforme ha recibido elogios y se ha convertido en un elemento integral de la imagen del equipo. La elección del verde lima busca posicionar al FC Juárez como un referente global en el fútbol, desafiando las percepciones negativas asociadas con la ciudad y creando una presencia distintiva en el ámbito deportivo.

"Sí, nuestro kit es de un verde lima muy audaz, se podría decir. Está inspirado, no es la razón exacta, pero está muy inspirado en la Margarita, la bebida que es un producto global que se inventó en Juárez. Y así, la forma en que lo abordamos, y esto es un poco antes de mi tiempo, pero realmente hemos tratado de aprovechar el verde.

Realmente el verde resalta, y siempre estamos hablando del verde. Similar a que nadie en el mundo posee el verde lima. Y cuando estás construyendo una marca, quieres que la gente te identifique instantáneamente cuando te vea, ¿verdad? Y lo ves por todo el fútbol. Cuando ves un partido de la Copa Mundial de la FIFA, sabes instantáneamente que es la Copa Mundial de la FIFA por la forma en que se diseña el campo y cómo se ven las tablas de campo. Lo mismo con la UEFA Champions League.

Lo mismo con la Premier League en cuanto a cómo es la marca. Así que con el uniforme, no es diferente. Cuando piensas en todo rosa, piensas en el Inter Miami, y esa fue una de las razones por las que eligieron todo rosa. Cuando piensas en todo blanco, piensas en el Real Madrid. Y cuando piensas en verde lima, queremos que pienses en el FC Juárez. Así que Juárez, como hemos dicho, es una marca global, tal vez por las percepciones negativas, pero estamos tratando de cambiar eso lentamente. Es un kit del que recibimos muchos elogios.

A los fanáticos les encanta. Nos han dicho que nunca dejemos el verde. Solíamos usar verde, verde lima y negro, ¿verdad? Pero sentimos que el verde lima por completo, en su mayor parte, estará en nuestro futuro cercano. Y hemos tenido críticas tremendas al respecto. De hecho, cuando nuestros jugadores juegan contra otros equipos, justo tuvimos al Eintracht Frankfurt hace un mes, el primer club europeo en visitar Juárez en más de 40 años.

Fue una experiencia increíble. Cruzaron la frontera como lo hacen muchas personas, caminando por el puente, ¿verdad? Y al regresar, les encantó. Le pedían la camiseta a nuestros jugadores. Les encantó el kit. Así que es algo de nuestra marca y será parte de nosotros por mucho tiempo".

Getty

UNA INVITACIÓN A VIVIR LA EXPERIENCIA EN LA FRONTERA

Luis Rodríguez hizo una invitación apasionada a los oyentes del podcast para experimentar el FC Juárez en vivo. Subrayó que, a pesar de las percepciones negativas que puedan rodear la ciudad, asistir a un partido del club es una experiencia única e inolvidable. Rodríguez destacó que FC Juárez no es solo un equipo de fútbol, sino un símbolo de cambio y de narrativa en el deporte. Animó a los visitantes a cruzar el puente fronterizo, disfrutar del vibrante ambiente del estadio y llevarse a casa una camiseta del club, una prenda que se ha convertido en un ícono del estilo y del espíritu de Juárez. Esta invitación subraya el compromiso del club con su comunidad y su deseo de ofrecer una experiencia auténtica y memorable a los aficionados de todo el mundo.

"Lo que diría a todas esas personas es que no juzguen un libro por su portada. Es muy cliché y lo sé. Lo que diría es que personalmente, soy alguien que es un gran aficionado al fútbol, un aficionado apasionado al fútbol. Es por eso que me metí en el negocio. No muy diferente a ti y Alex. Hemos ido a grandes eventos globales juntos y hemos visto el fútbol en su máximo esplendor y cómo puede cambiar la forma en que la gente piensa y puede mover culturas.

Puedo decirte honestamente, después de estar en la final de la Copa Libertadores, la Champions League, la Copa Mundial de la FIFA, el Clásico, los derbis en el Reino Unido, no hay experiencia como venir a ver un partido del FC Juárez. Dos, puedo decir esto honestamente, no porque sea el presidente, porque alguien estuvo aquí antes que yo y habrá alguien después de mí. No hay club de fútbol como el nuestro en el mundo. Somos verdaderamente únicos.

Somos verdaderamente únicos por muchas de las razones que hemos hablado aquí en esta última media hora. Así que hay una historia genial y el fútbol se trata de historias, de contar historias, ¿verdad? Y así, cuando piensas en todos los grandes clubes del mundo, estamos muy lejos de ser eso porque tienes que ganártelo en el campo. Esa es la belleza del fútbol, tiene que ganarse. No puede simplemente comprarse, ¿verdad? Pero tenemos una historia genial. Tenemos una historia genial en la que queremos construir. Tenemos una historia que queremos cambiar. Queremos cambiar la percepción de algo que ha sido negativo.

Así que creo que hay pocos clubes en el mundo que pueden tener esa oportunidad. Nos encanta y vamos a seguir haciéndolo todos los días. Así que invito a la gente a que, uno, venga a ver un partido en la frontera entre EE.UU. y México. Pueden cruzar el puente como lo hicieron Mario Gotze o Kevin Trapp, ¿verdad? Y comprar uno de nuestros increíbles kits de Margarita verde".