Exclusiva con Diego Lainez: "Desde tiempo atrás ya quería salir de América"

Desde el campo de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, un sonriente Lainez atendió en exclusiva a Goal para recibir por segunda ocasión una distinción por aparecer en el NxGn , que reconoce a los jugadores juveniles más prometedores del planeta futbol. El mexicano relató sus primeros días en el Viejo Continente y cómo ha sido jugar en el , con una de las aficiones más pasionales y exigentes de .

“Era algo que quería y que necesitaba ya para seguir creciendo como futbolista. Un poco tiempo atrás ya lo quería (salir del América ). Creo que terminar acá de formar todos los aspectos en los que se trabaja era importante para mí. Estoy muy contento de que América me haya dado su apoyo para esto y agradecido con el Betis por la oportunidad”, confesó el joven de 18 años.

Diego considera como exitosa su temporada al momento, consciente de la dificultad de recalar en un campeonato nuevo y un país con costumbres distintas. “A mi entender he tenido muchos minutos. Las circunstancias se han dado y en los últimos partidos no he tenido tantos minutos, pero desde que llegué he tenido muchos minutos y mucha participación. Estoy feliz por ello y es parte de esto. El primer año siempre es así", acotó el pupilo de Quique Setién.

“Estoy muy contento por haber logrado el campeonato en y más feliz por estar acá. El haber venido creo que me va a servir mucho como futbolista, como persona a crecer y junto a todo el equipo a darle muchas alegrías al Betis. Es algo que todos soñamos".

Sobre a sus objetivos , el joven de 18 años tiene claros sus deseos tanto a nivel de clubes como con el equipo nacional. “A corto plazo, seguir mejorando todo lo que pueda fuera y dentro de la cancha, también como persona, que es algo muy importante. A largo plazo jugar un Mundial o una y también a otras muchas cosas con el Betis. En La Liga también aspirar a lo más alto que podamos y es algo muy bonito que pudiera pasar”.

Respecto a la influencia de Andrés Guardado y cómo lo ha arropado el capitán Verdiblanco, Lainez Leyva ha encontrado un 'padrino' futbolístico en el exAtlas. “Siempre lo he dicho: desde que llegué me ha apoyado hasta en las cosas más mínimas y estoy muy contento y agradecido con él por tomarse el tiempo de ayudarme”.

El próximo verano, la Selección mexicana entrará en una disyuntiva , pues deberán decidir si Diego forma parte del combinado mayor que enfrentará la Copa Oro, o si continúa su proceso inferior y asiste al Mundial Sub 20, que se desarrollará en .

El artículo sigue a continuación

Lainez no quiso entrar en polémica y dejó la decisión en los dirigentes mexicanos, recordando que durante la Fecha FIFA de marzo podrá conocer a fondo a Tata Martino y su metodología de trabajo. “Aún no sé qué decisión tomarán en la Federación. Con la que tomen estaré contento y feliz por ello”, finalizó.