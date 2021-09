El Barcelona recibe al Bayern de Múnich un año después del resultado que terminó definitivamente con el ciclo del conjunto blaugrana

¿El Barcelona está peor o mejor que hace un año? Lo veremos esta noche en el Camp Nou (21:00h, Movistar Liga de Campeones). La cita de este martes no es un compromiso cualquiera para el Barça de Ronald Koeman. El técnico blaugrana está obligado a demostrar que el equipo ha cambiado, que las dinámicas de los últimos años se han roto y que su nuevo proyecto ha empezado a caminar. El neerlandés lleva un año en el banquillo, justo desde que el Bayern de Múnich atropellara a un conjunto que empezaba el declive hasta su fin de ciclo, convertido en una realidad tras la salida de Lionel Messi, el hombre que llevó al Barça a ganar todos los títulos posibles desde que en 2008 heredó el '10' de Ronaldinho.

Un año después, el Bayern vuelve a poner a prueba al Barcelona, que afronta su mayor reto en este inicio de temporada con una plantilla golpeada por las lesiones. Sergiño Dest cayó con Estados Unidos, Martin Braithwaite será operado de la rodilla y estará tres meses de baja, el Kun Agüero no reaparecerá hasta noviembre, Ousmane Dembélé sigue recuperándose y Ansu Fati empieza a entrenar con normalidad, aunque sin el alta médica. En la delantera, Koeman únicamente puede contar con el líder Memphis Depay y con el recién llegado Luuk de Jong, que apunta a titular por ser el único delantero disponible junto a su compatriota. Philippe Coutinho irá convocado, pero no juega un partido oficial desde el 29 de diciembre de 2020, mientras que Yusuf Demir solamente ha saltado al césped durante 28 minutos esta temporada.

El desafío es titánico para un Barcelona que ha mostrado dos caras distintas en este inicio de curso y, lo que es peor, que lleva sin competir desde el horroroso partido ante el Getafe el 28 de agosto. Koeman celebró la suspensión del encuentro del pasado sábado ante el Sevilla porque su equipo iba a tener más tiempo para preparar el duelo ante el Bayern, aunque siempre se ha dicho que un equipo crece y gana en confianza compitiendo, algo que el Barça lleva 17 días sin hacer. Ahora, el primer rival tras el parón es el gigante alemán, la bestia negra del conjunto blaugrana y el rival más temible del Grupo E de la Champions League 2021-22. Un examen peliagudo para intentar cumplir con el objetivo de despejar las dudas sobre el juego.

La temporada acaba de empezar, pero el resultado de esta noche marcará un punto de inflexión. El Barcelona necesita demostrar que está preparado para levantarse de un via crucis que ha terminado con la marcha del mejor jugador de su historia y con la reconstrucción de una plantilla que desea volver a lo más alto. El inicio no ha sido alegre, pero la visita del Bayern motiva a un vestuario que quiere dar un paso al frente. El equipo ha cambiado por completo, no se parece en nada al de hace un año, pero la prueba de fuego para situar al Barça en el escalón adecuado llega en cuestión de horas: ¿estará por arriba o por debajo de Lisboa?