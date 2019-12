Esteban Alvarado: "Lo que quiero es levantar la copa"

Primera División de Costa Rica: El arquero de 30 años se encuentra agradecido con Herediano por abrirle las puertas este año y busca la coronación.

Herediano se ganó el derecho de disputar la gran final del Apertura 2019 después de haber superado a Alajuelense en la definición de la fase decisiva. Pero se le viene un nuevo ida y vuelta contra La Liga, dado que fue la mejor a lo largo de las 22 fechas del certamen.

Frente a un nuevo compromiso, Esteban Alvarado, un ex del equipo de Alajuela hasta febrero último, mostró su deseo por otorgarle el título al equipo que le abrió las puertas tras su salida del plantel manudo.

"Lo que quiero es levantar la copa con Heredia, nada más. Es un placer y orgullo ponerse y defender la camisa del Team, ya que este club ahora tiene un gran significado para él", manifestó el arquero de 30 años en la semana previa a los primeros 90 minutos de la final.

En cuanto a los elogios hacia Herediano, el nacido en Siquirres continuó: "Es una institución en la cual me he compenetrado con su historia, con su afición. Este club me ha dado tranquilidad. Me brindó una mano y me han tratado como que si yo tuviese más de cinco años acá. Así que, mi forma de pagarles ese cariño es dando lo mejor de mí en la cancha".

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images