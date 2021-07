España en semifinales de la Eurocopa 2021, ¿es todo suerte?

Los de Luis Enrique ya están en semifinales de la Eurocopa, algo que muchos no esperaban. ¿Todo ha sido fruto de la suerte?

La selección española ya está en semifinales de la Eurocopa y a solo dos pasos de poder ganarla y convertirse en el equipo con más títulos de la máxima competición europea a nivel de selecciones.

Antes de iniciarse la Eurocopa pocos señalaban a la Selección como máximo candidato a ganar el torneo, y eran otros combinados como holandeses, alemanes, portugueses, italianos y sobre todo franceses, quienes acaparaban favoritismos.

Es cierto que ha visto cómo tres de sus goles han llegado en propia meta por los rivales, que en el primer cruce se midieron a una Croacia sin Perisic, uno de sus jugadores estrella o que incluso una tarjeta roja rival discutible allanó el camino en cuartos frente a Suiza (ahora también ven cómo Italia, su rival en semis, pierde a Spinazzola).

Pero en el otro lado de la balanza, se puede decir que los positivos de Busquets y Diego Llorente tambalearon el espíritu del grupo y que Luis Enrique se empeñó en esperar al capitán que ha terminado siendo clave, que han dominado dominaron todos los partidos y se han sobrepuestos a los tropiezos ante Suecia y Polonia donde la mala puntería (o al acierto del meta rival) les privó de la victoria, que no merecieron sufrir para llegar a la prórroga ante Croacia pese a la desgracia de Unai Simón con aquel autogol en octavos o que convirtieron a Sommer en héroe nacional suizo con mil paradas de mérito.

El fútbol no es solo cuestión de suerte, y quien estas líneas escribe, piensa que esa diosa fortuna hay que buscarla cuando a lo mejor lo fácil es bajar los brazos y rendirse.

Esta Selección no es comparable a la que nos maravilló en la pasada década con el triplete de títulos consecutivos (Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012), pero es un bloque donde no hay una estrella que destaque por encima del resto sino un bloque sólido, un gran equipo. ¿Tiene carencias? Sí. ¿La lista no es la misma que hubiéramos llevado los 47 millones de españoles? Probablemente no. Pero sí la distingue su capacidad de sufrir, de sobreponerse a los errores, de dejarse el alma y de arroparse entre todos. Y eso en el fútbol actual lleno de egos, es lo más difícil de conseguir.