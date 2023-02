Escudo del Liverpool: historia, significado y lo que hay que saber

Un ave que no existe, dos antorchas y el título de una canción. Así es el emblema que luce el seis veces campeón de la Champions League.

A pesar de que ésta no ha sido una gran temporada para los de Jurgen Klopp, el Liverpool confía poder enderezarla ganando la Champions League. Pero, para ello, tendrá que eliminar al Real Madrid en octavos de final... e imponerse cual ave fénix, aunque su signo identitario no sea precisamente ese animal, sino otro histórico pájaro. Sí, el que ha acompañado a los Reds a lo largo de los años. Una especie de ave, el Liver Bird, que en realidad no existe como tal, pero que estuvo siempre en el escudo del equipo inglés.

¿Cuándo nació? Los escudos nacieron en el fútbol inglés recién en los años 50-60, porque antes solían usar el escudo de armas de sus ciudades en las finales de Copa. En 1950, en la final de la FA Cup entre el Liverpool y el Arsenal, los Reds lucieron en sus uniformes un logo sencillo que representaba el Liver Bird blanco en fondo rojo.

El Liver Bird resistió todas las mofidifaciones. Fueron cinco grandes cambios los que sufrió el escudo del Liverpool, pero el emblemático animal nunca dejó de estar. También está en el emblema de la ciudad, pero su origen no está claro. Algunos dicen que fue un invento para dar elegancia al nombre de la ciudad. Lo que se sabe es que una de sus raíces es el águila del escudo de armas de Juan de Inglaterra -quien firmó la carta de fundación de Liverpool-, que en su pico llevaba una hoja de retama, como lo hace el Liver Bird cada vez que se aparece como uno de los grandes simbolismos de la ciudad. Según cuenta la leyenda, después de la Guerra Civil del siglo XVII, se perdió el escudo y el encargado de hacerlo de nuevo dibujó un ave inclasificable. Similar al Cormorán, un pájaro pescador que se veía a menudo en el puerto.

Ese escudo primario siguió hasta 1955, cuando el diseño se cambió para convertirlo en un oval con bordes rojos y fondo blanco. El Liver Bird se apoyaba sobre las letras L.F.C (las iniciales del club). El nuevo escudo continuó sin modificaciones hasta 1968, cuando se suprimió el oval para dar todo el protagonismo al pájaro y a las siglas del equipo. Fue bordado en blanco en las camisetas hasta que en 1976 pasó a ser dorado. En 1987 hubo otra modificación: se incluyó el nombre de 'Liverpool' en la insignia.

En 1992 llegó el gran cambio: con motivo del centenario del club, el pájaro pasó a un segundo plano y el nombre del equipo pasó a ocupar un lugar de privilegio. Se incorporó el popular lema 'You'll Never Walk Alone' (nombre del himno que el Liverpool tomó después de ser una canción compuesta originalmente para el musical Carousel de 1945) y, bajo el escudo, lucía una banda con los años de historia red: 1892-1992.

Ese escudo sólo duró un año y, en 1993, se eliminaron las referencias al centenario, se cambió el estilo de letra y se suavizaron los trazos, pero el cambio más significativo fue la incorporación de una antorcha a cada lado. Representa el recuerdo a la tragedia de Hillsborough de 1989, donde 96 seguidores del Liverpool perdieron la vida.

La siguiente versión del emblema llegó en 1999, que por ahora permanece inalterable. Consistió casi exclusivamente en un cambio de colores y un rediseño de las llamas, además de eliminar la silueta pequeña que envolvía al Liver Bird.