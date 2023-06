Reportes: Erick Gutiérrez, a detalles de llegar a Chivas

Érick Gutiérrez sería repatriado por Chivas para el Apertura 2023.

Érick Gutiérrez está cada vez más cerca de dejar el 'sueño europeo' y volver a la Liga MX para incorporarse a las Chivas para el Apertura 2023.

Tras cuatro años en el futbol europeo, Gutiérrez se uniría al subcampeón del torneo de Clausura 2023 y fortalecer el mediocampo que también estaría integrado por Fernando Beltrán y Víctor Guzmán, con quien compartió equipo en Pachuca.

'Guti' era el tapado de la dirigencia del Guadalajara mientras se hablaba de los posibles fichajes de Alan Pulido y Luca Martínez Dupuy, pues el entorno del sinaloense y las directivas de Chivas y el PSV habían sostenido conversaciones en las últimas semana, que fueron encabezadas por Fernando Hierro y el propietario Amaury Vergara.

Fuentes han informado a GOAL que el volante, quien no tuvo el protagonismo esperado, volvería a México a cambio de cinco millones de euros por el 80 por ciento de su pase, con contrato por los próximos tres años, toda vez que los 'Granjeros' confían que podría ser vendido en próximas temporadas y así volver con mayor madurez al futbol europeo.

Al interior del Guadalajara han sido cautos en las negociaciones, toda vez que también despertó el interés de la Roma y quieren romper el mercado con el fichaje, después de que para el Clausura 2023 adquirieran al 'Pocho' Guzmán al Pachuca.

El mexicano no entró en la convocatoria de la Selección mexicana para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, por lo que volver al Tri, ahora con Jaime Lozano, es una asignatura pendiente. Mientras tanto, el ex Pachuca se encuentra de vacaciones en Los Mochis, Sinaloa a espera de una resolución en las negociaciones.

Es así como la aventura de Gutiérrez en Europa terminaría después de cuatro años, donde ganó dos Copas y una Super Copa de España.