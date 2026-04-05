Entre Marruecos y Francia... La decisión de Bouadi con la «mano de Zidane»

La rivalidad entre las federaciones de fútbol de Francia y Marruecos por hacerse con los servicios del prometedor jugador del Lille, Ayoub Bouadi, se ha intensificado después de que el futbolista decidiera posponer la decisión sobre su futuro internacional hasta después del próximo Mundial, una medida que se ha interpretado en los círculos futbolísticos como una espera a ver qué resultados tienen los cambios previstos en el cuerpo técnico de la selección francesa.

Bouadi, de 18 años, tiene doble nacionalidad francesa y marroquí, y está considerado uno de los mayores talentos de su generación en el fútbol francés.

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La Federación Marroquí ha intensificado sus contactos con el jugador durante los últimos meses para convencerlo de que vista la camiseta de los «Negros del Atlas», mientras que los franceses ven en él uno de los pilares de la próxima generación de los «Gallos».

Bouadi ha hablado con franqueza sobre su futuro internacional, confirmando que aún no ha tomado una decisión sobre la selección a la que representará.

Dijo: «Por el momento, no he tomado ninguna decisión. La elección de la selección nacional es un hito en la carrera de cualquier jugador, por lo que me daré el tiempo suficiente para reflexionar sin precipitarme».

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Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tomar la decisión antes del próximo Mundial, respondió: «No hay un momento concreto. Es una decisión personal que sale del corazón, y en ella hay que tener en cuenta las opiniones de la familia y de las personas cercanas. No hay ninguna presión».

Según ha confirmado el jugador, descarta tomar una decisión antes del Mundial, y prefiere esperar hasta que este termine para consultar con su familia y allegados antes de decidir su destino definitivo.

Sin embargo, fuentes bien informadas revelaron que la espera de Bouadi no solo tiene que ver con su reflexión personal, sino también con los cambios que se esperan dentro de la selección francesa, concretamente en lo que respecta al futuro del seleccionador Didier Deschamps.

La información apunta a que el jugador espera el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia, lo que podría ser un factor decisivo en su decisión.

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Fouadi, que no tuvo ninguna oportunidad con la selección absoluta bajo el mandato de Deschamps a pesar de su brillantez con el Lille, espera que Zidane le dé la oportunidad que está esperando.

Según las mismas fuentes, Zidane se ha puesto en contacto con el jugador y ha elogiado su rendimiento en más de una ocasión, lo que ha reforzado su convicción de que podría tener un papel en el nuevo proyecto de la selección francesa.

Mientras la Federación Marroquí sigue intentando convencer al jugador para que represente a los «Leones del Atlas», parece que Bouadi ha optado por esperar a que se aclare la situación dentro de la selección francesa, a la espera de que Zidane asuma oficialmente el cargo, lo que podría abrirle una nueva puerta para representar a los «Les Bleus» en un futuro próximo.