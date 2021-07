El enojo de Riquelme tras la eliminación de Boca: "Nunca visto: ganamos y quedamos afuera"

El vicepresidente del club habló tras la derrota por penales y se mostró decepcionado: "Esto es ordinario. No estamos cuidando la Copa"

Es evidente que en Boca hay mucha calentura. Entre lo que sucedió con el VAR durante los 180 minutos y el escándalo luego del partido, la bronca está a flor de piel en los jugadores, el cuerpo técnico, los hinchas y, por supuesto, los dirigentes. Y el primero en dar la cara fue Juan Román Riquelme , vicepresidente del club y cabeza del Consejo de Fútbol.

" Estamos tristes, dolidos. Ganamos los dos partidos y quedamos afuera: nunca visto . Boca fue merecedor de los dos partidos, pero si metes dos goles y no te los quieren cobrar, no podés hacer nada. Quiero felicitar a los muchachos", expresó el ídolo. " Lo que está pasando es verdaderamente ordinario, no la estamos cuidando a la Copa . Siempre fue un torneo muy serio, lo que pasa es lamentable, es vergonzoso, no es serio", agregó.

Además, explicó qué lo que pasó luego del encuentro: " Cuando estaban en el vestuario, se ve a una persona de traje que empujó a los muchachos y los insulta... Los policías le tiraron gases en la cara a los jugadores . Si te tiran gases, ¿qué hacés? ¿Te defendés o dejas que te peguen? Se ve al presidente tirando botellas, a la policía... A ellos no les dicen nada. Esa es la verdad".

Más de Riquelme:

"No sabían como hacer para decir 'esto no lo vamos a cobrar'. Una cosa lamentable, la verdad te digo. Los dos partidos fueron lamentables, vimos todos que Boca ganó claramente los dos partidos. Cuando no te cobran los goles, ¿qué queres hacer? No nos dejaron pasar".

"Hoy tenés hasta el VAR. Supuestamente está para que las cosas sean más limpia. Lo que pasó la semana pasada en la cancha de Boca y con Cerro... Es raro, es ordinario. Es preocupante, supuestamente el tema del VAR es para ser más prolijos y que no se haga trampa. Es una competencia muy linda, pero es lamentable esto. La Copa Libertadores no es seria ni sana".

"Vamos un minuto para atrás, otro para atrás... A ver si te puedo cobrar algo. No es así, me siento triste. Yo amaba jugar esta competencia, era lindo competir. Jugar bien, mal, que te caguen a patadas.... Pero esto no, no vi algo igual. No te muestran cuando el jugador de Boca golpea la pelota. Te marcan la línea, no sabés donde está la pelota. Cuando pasa eso, lo de la semana pasada, lo de Cerro... Es lamentable".

"¿Qué le voy a decir a Domínguez o a Belloso? No me quisieron cobrar los goles... Fueron goles. Si no te lo quieren dar, ¿cómo hacés para ganar? Es triste, no cuidan la Copa".