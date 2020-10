En Wilstermann advierten a Colo Colo: "El partido será de matar o morir"

El delantero del Aviador, Gilbert Álvarez, anticipó el cruce ante los albos en el último intento por acceder a los octavos de la Copa Libertadores.

Este martes tendrá un duro desafío en su objetivo de seguir con vida en la 2020. El Cacique recibe a Jorge Wilstermann, en el Estadio Monumental, en busca de un triunfo para intentar la hazaña de clasificar a los octavos de final del torneo continental. Sin embargo, el cuadro boliviano también tiene la misma opción, por lo que en la antesala el delantero Gilbert Álvarez le mandó una advertencia a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

"El partido ante Colo Colo será de ir a matar o morir. Somos conscientes de que tenemos que ir a buscar el partido desde el primer minuto, porque solo los tres puntos nos sirven para pasar de fase sin depender de nadie", indicó el atacante del Aviador.

"Sabemos que si vamos a ir a buscar el empate nos puede ir mal. Creo que no podemos ir a especular nada, nosotros somos un equipo que saldrá a proponer. La idea es jugar de igual a igual, siendo inteligentes, sabiendo que al frente tendremos un gran rival que nos puede lastimar. No debemos desesperarnos, debemos estar tranquilos y esperar el mejor momento", complementó.

Por su parte, el argentino Cristian Chávez se refirió a la magra temporada del Cacique, en la que se encuentran en el penúltimo lugar del Campeonato Nacional 2020.

"Cuando un equipo llega golpeado, por ahí se quiere levantar con el rival de turno y el de turno somos nosotros, ojalá que no sea así, por eso nosotros vamos con la mentalidad de poder ganar el partido y hacer historia (...) No queda otro resultado que ganar, de seguir haciendo historia, sabemos que no ganamos todavía de visitante", cerró.

Finalmente, el DT de los albos sostuvo que "para enfrentar a Jorge Wilstermann tenemos que estar concentrados y con muchas luces en el tema defensivo y ofensivo. Hay que estar atentos en la contra", dijo en conferencia de prensa. "Todo puede suceder pero va a ser transitorio, no va a ser definitivo. Yo quiero preparar a estos jugadores para que jueguen bien, correr mucho, correr 90 minutos, estar concentrados. Todo lo demás llega en consecuencia", sentenció.