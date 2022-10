EN VIVO ONLINE Flamengo - Santos por el Brasileirao 2022: cuándo es, dónde, formaciones y cómo verlo por internet en streaming y TV

El equipo que dirige Dorival Júnior recibe al Peixe en el Maracaná en la antesala a la final de la Copa Libertadores.

Este martes Flamengo enfrenta al Santos en partido válido para la 34ª jornada del Brasileirao, en el Maracaná. El equipo que conduce Dorival Júnior viene de derrotar al América Mineiro por 1-2 en Independência, por lo que buscará seguir por la senda del triunfo para alcanzar a Internacional en la segunda plaza.

No obstante, el técnico del Rubro-Negro tiene el foco puesto en la final de la Copa Libertadores contra Athletico Paranaense en Guayaquil, por lo que enviará un equipo mixto a la cancha del reducto de Río de Janeiro. El que no estará presente es Arturo Vidal, quien sufrió un traumatismo en la pierna derecha durante el duelo que le dio el título de la Copa do Brasil al Mengão. Y pese a que el chileno ya inició la recuperación su presencia en la definición del certamen continental es completamente incierta.

Desde la otra vereda, el Peixe llega a esta cita desde el duodécimo casillero luego de caer a domicilio frente al Corinthians, cortando una racha de dos triunfos en fila (Bragantino y Juventude). De este modo, el elenco que entrena Orlando Ribeiro intentará amargar las pretensiones de O Mais Querido para mantenerse en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Cabe recordar que en el más reciente enfrentamiento, del pasado 2 de julio, fue festejo del Fla por 1-2 gracias a las anotaciones de Pedro y Gabigol. Vinicius Zanocelo fue el autor del descuento. De hecho, el cuadro rojinegro domina el historial en las últimas 20 presentaciones con 9 victorias contra 6 de los paulistas. Hubo 5 empates.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Flamengo - Santos FECHA Martes, 25 de octubre ESTADIO Maracaná HORARIO 21:45

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

CÓMO VER FLAMENGO-SANTOS

El duelo por la trigésima cuarta fecha será transmitido en vivo a través de Star+. También se podrá ver por Fanatiz, plataforma de streaming que permite acceder a un catálogo amplio de canales deportivos y a la que se tiene acceso en cualquiera de las pantallas o dispositivos móviles a través de una suscripción mensual (con una prueba gratis de 7 días), y por Brasileirão Play que dispone de perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en inglés y español para que las audiencias internacionales fuera de Brasil sigan de cerca todo lo que acontece en el torneo.

