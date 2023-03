Banfield 1-0 Boca por el Torneo de la Liga Profesional: partido online, resultado y formaciones

El Xeneize no hizo pie en el sur y cayó 1-0 ante el Taladro, al que le alcanzó con un buen primer tiempo.

Boca continúa con sus altibajos y esta vez los pagó muy caro. En su visita al estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Binance 2023, cayó 1-0 ante Banfield, que venía como colista de la tabla. El equipo de Hugo Ibarra se vio ampliamente superado durante toda la etapa inicial, donde sólo se fue con un gol abajo en el marcador, pero pudieron ser más.

En el partido no pasaba demasiado hasta el insólito penal que hizo Bruno Valdéz. El encargado de patearlo fue Andrés Chávez, que no pudo cumplir con la ley del ex porque Sergio Romero logró taparlo, tal y como hizo contra Central Córdoba semanas atrás.

Ni el aliciente de seguir con la valla en cero pudo darle ánimos al Xeneize. Tanto así que a los 28' Aarón Quiros ganó en el aire y concretó el 1-0. Tras esa situación el Taladro tuvo otra oportunidad que rozó en el palo y así concluía una etapa inicial muy dominante.

En el epílogo, con los ingresos de Equi Fernández y Cristian Medina, Boca pudo emparejarlo y hasta tuvo dos chances claras. En ambas Luca Langoni no logró definir correctamente. Sin dudas hay algunos elementos claros en el armado boquense que no ayudan al desarrollo general, uno de ellos es la inclusión de Sebastián Villa en dupla con Langoni. Esto quedó de manifiesto en cómo mejoró el equipo con los cambios.

Con este resultado, el conjunto xeneize finalizará la fecha, al menos, con siete equipos por delante y a cinco puntos del líder. Suma dos partidos sin ganar ni meter goles, pero en esta caso hubo un claro retroceso en cuanto al juego. Lo próximo será en La Bombonera, enfrentando a Instituto.

El fixture del Torneo Binance de la Liga Profesional 2023: partidos, fechas, calendario y resultados

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

BANFIELD - BOCA JUNIORS, MINUTO A MINUTO

El minuto a minuto entre el Taladro y el Xeneize.

¡GOL DE BANFIELD!



¡ATAJÓ ROMERO!



¡Penal para Banfield!



Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Banfield enfrenta a Boca Juniors en la fecha 7 del Torneo Binance 2023 en el estadio Florencio Sola.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Banfield - Boca Juniors FECHA Domingo 12 de marzo ESTADIO Florencio Sola - Banfield HORARIO 21:30 (Argentina)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El encuentro entre el Taladro y el Xeneize será transmitido en Argentina por TNT Sports, señal disponible solo para quienes tienen contratado el Pack Fútbol en sus compañías de televisión por cable.

TNT SPORTS

Cablevisión 604 (digital/Flow) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) Y 1603 (HD)

FORMACIONES

BANFIELD

Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro maciel, Aarón Quirós, Emanuel Insúa; Brahian Alemán, Eric Remedi, Alejandro Cabrera, Juan Bizans; Andrés Chávez y Milton Giménez. DT: Javier Sanguinetti.

BOCA JUNIORS

Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Jorge Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Sebastián Villa, Luca Langoni y Dario Benedeto. DT: Hugo Ibarra.