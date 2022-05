En Flamengo esperan por Arturo Vidal: "Nos ayudará mucho"

Arturo Vidal posee vínculo contractual con Inter de Milán hasta julio de este año y ya es un hecho que no continuará bajo la disciplina de Simone Inzaghi en el campeón de Italia.

Uno de los destinos que aparece en el horizonte del chileno, que este domingo sumó algunos minutos en la victoria 2-1 sobre Udinese que mantiene al Nerazzurri en la lucha por el Scudetto, es el Flamengo, cuadro del cual el nacido en San Joaquín se ha declarado fanático en varias oportunidades. De hecho, hace algunos días la prensa local afirmó que el hombre de La Roja habría comenzado las tratativas para asentarse en Río de Janeiro.

Al respecto, Thiago Maia, volante del Mengão, se refirió a un posible arribo del formado en Colo Colo al elenco que adiestra Paulo Sousa.

En diálogo con el canal de YouTube del periodista brasileño Vene Casagrande, el campeón olímpico en Río 2016 indicó: "Cualquier jugador que venga a Flamengo sumará mucho. Especialmente un jugador como Vidal, que jugó en varios clubes de Europa, definitivamente nos ayudará mucho".

En la misma línea, el ex Lille complementó: "No sé cómo va la negociación, si va a venir o no, pero si viene será bienvenido, será bien recibido. Pero si no, estamos bien aquí con los volantes", finalizó el compañero de Mauricio Isla en el Mengão.

Cabe consignar que, según reportó La Tercera, el Rubro-Negro le ofrecería al mediocampista nacional más de 5 millones de dólares por año, entre salario, premios e incentivos por objetivos logrados, una suma que lo convertiría en el jugador mejor pagado del fútbol brasileño por sobre Gabigol quien percibe 4 millones de la divisa norteamericana.