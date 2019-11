En el Inter celebran la recuperación de Alexis Sánchez: “Podría volver un poco antes"

El jefe del equipo médico del cuadro lombardo, Piero Volpi, destacó los avances del chileno. Su retorno podría darse antes de lo estipulado.

Alexis Sánchez podría estar disponible para Antonio Conte antes de la fecha establecida. Y es que desde el cuerpo médico del informaron que están optimistas con la evolución del atacante chileno, quien debió ser operado tras sufrir una dislocación del tendón peroneo largo del tobillo izquierdo en el encuentro entre La Roja y , en Alicante, tras la fecha FIFA de octubre.

En diálogo con La Cuarta, el jefe del equipo médico del cuadro lombardo, Piero Volpi, expresó que el retorno del Niño Maravilla podría darse antes de lo estipulado.

“Hemos trabajado bastante bien con Alexis. La lesión que sufrió es de mucho cuidado, pero la recuperación ha sido bastante favorable”, indicó Volpi. “Los plazos que hemos establecido en el Inter de Milán se han cumplido a cabalidad”, añadió el facultativo.

Además, entregó un alentador diagnóstico sobre la situación del goleador histórico de la Selección. “Los plazos marcan que debería volver a mediados de enero, pero lo iremos viendo. Incluso podría volver un poco antes, si todo anda bien. Después de las fiestas de fin de año tendremos más seguridad”, aseguró.

Finalmente, el médico contó que el ex todavía no realiza trabajos con balón, pero que podría haber “novedades al respecto en los próximos días”. “Todavía no ha hecho trabajo con balón, pero esperamos que en los próximos días tengamos novedades al respecto. Todo va bien”, cerró.