En Argentina, ¿cuándo empezó la cuarentena por coronavirus?

El viernes 20 de marzo fue el primer día de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Fue una primera conferencia de prensa dura y con mensajes de inflexibilidad. "No estamos dando licencia para que vayan a pasear, es para que nos cuidemos, a nosotros y a nuestros hijos. Quédense en sus casas". "Necesitamos que no haya imbéciles que siguen circulando cuando llegaron de viaje". "Voy a usar el aparato del Estado en favor de la gente. Sépanlo, no voy a tolerar a los pícaros. Lo que pasó con el alcohol en gel y los barbijos son ejemplos".

¿Cuántos días de cuarentena van?

Con esas frases, el presidente Alberto Fernández declaró el jueves 19 de marzo del 2020 la cuarentena a nivel nacional, conocida oficialmente como Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Comenzó a regir desde el viernes 20 de marzo a las 00:00, hasta el 31 de marzo en un principio, aunque luego se extendió seis veces más, por lo menos hasta el domingo 28 de junio.

¿Cuándo termina la cuarentena?

El domingo 15 de marzo, Fernández advirtió la necesidad de quedarse en las casas todo lo posible. "Si en el trabajo toleran su ausencia, quédense. Todo lo que podamos hacer para evitar circular es mejor porque el virus circula porque circulamos", dijo. Pocas horas después, anunció junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, la suspensión de las clases en todo el país, además del cierre de las fronteras para toda persona extranjera no residente,

El martes 17 de marzo, la AFA anunció la suspensión de todas las actividades del fútbol en todas sus categorías hasta el 31 de marzo.​

Con el correr de las horas, varias provincias se anticiparon al anuncio nacional. Chaco aplicó la cuarentena total, mientras que Jujuy, Mendoza, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego lo hicieron parcialmente.

Desde el viernes 20 de marzo, la atravesó diferentes fases de restricciones y libertades que fueron variando según los números de contagiados en cada provincia. La Capital Federal y la provincia de Buenos Aires son los sectores con mayor infectados desde el día uno, una tendencia que no cambió en ningún momento, por lo que sus posibilidades de apertura son muy diferentes al resto del país.

Fase 1 y 2: Aislamiento Estricto (todo el país): del 20 de marzo al 12 de abril.

Fase 3: Aislamiento administrativo (nuevas autorizaciones): del 13 de abril al 26 de abril.

Fase 4: Segmentación geográfica (con excepciones provinciales): 27 de abril al 10 de mayo

Fase 5: Reapertura progresiva (en diferentes provincias): 11 de mayo al 24 de mayo

Fase 6: Nueva normalidad (con hábitos de higiene): 25 de mayo al 28 de junio