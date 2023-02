Emiliano 'Dibu' Martínez se arrepiente a medias de sus provocaciones contra Kylian Mbappé

El portero argentino fue el héroe en la tanda de penaltis de la final del Mundial y celebró con gestos contra los franceses.

Emiliano, el 'Dibu', Martínez, el portero de la selección argentina campeona del mundo, se convirtió en el enemigo público número 1 de Francia tras el Mundial. Durante las celebraciones provocó a varios jugadores franceses, lo que le valió muchas críticas de Francia. Fue el héroe en la tanda de penaltis que le dio el título a Argentina.

Martínez no quería 'lastimar a nadie'

Hasta entonces, el último baluarte albiceleste no se ha pronunciado demasiado sobre este episodio. Y menos aún mostró arrepentimiento. Pero lo acaba de hacer en una entrevista con France Football.

El portero del Aston Villa dijo que hay "cosas que no volvería a hacer igual". Sin llegar a disculparse, admitió que quizás se pasó de la raya: “No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he evolucionado con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema (…) Puedes preguntarle a Giroud qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”.

Martínez continuó diciendo que no hubo nada malo en los gestos y payasadas que hizo después de la victoria con su país. “El gesto que hice con el trofeo de mejor portero fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: "No 'tape' para volver a hacerlo". Incluso Leo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está. Luego, lo del vestuario, es un asunto del vestuario y nunca debería haber salido. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi (involucrando a Kanté). Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks".

Martínez “respeta mucho” a Mbappé

Martínez asegura que tiene un enorme respeto por Mbappé como futbolista. Incluso lo ve reemplazando a Messi como el mejor jugador del mundo en el futuro. “Después de la final, le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo (…) Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro".