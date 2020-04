Emerson: "Estoy preparado para jugar en el Barcelona"

El brasileño tiene contrato con el Betis hasta 2021 y después se le abrirá la posibilidad de recalar en el Barça.

Emerson De Souza está siendo uno de los mejores laterales de La Liga esta temporada. El brasileño se ha convertido en indiscutible en el , que comparte su propiedad con el y los blaugranas podrán ficharle por sólo 6 millones de euros en 2021.

No obstante, el brasileño ya se ve preparado para recalar en el Camp Nou aunque no tiene prisa por que llegue el momento. "Estoy preparado ya para jugar en el Barcelona. También me preguntaron eso antes de ir con la selección absoluta de y contesté lo mismo. ¿Marcharme antes de tiempo? No, y no me preocupa. Sólo pienso en el presente. Si tienes la cabeza en otro lado, no juegas bien para tu club, que ahora es el Betis. Y aquí estoy disfrutando de la Liga, de mis compañeros y de la ciudad. Si en unos meses me voy, estaré encantado. Y si sigo en el Betis, también", explica en una entrevista a As.

Por su parte, el lateral derecho reconoce que Dani Alves es un de sus ídolos: “Tengo cuatro ídolos: Dani Alves, Cafú, Roberto Carlos y Marcelo. Mucha gente compara mi historia con la de Alves, sí. Es una referencia. Yo también quiero jugar con el Barcelona y ganar el máximo posible de Copas”.

Emerson también ha reflexionado sobre cómo ha crecido jugando en : "Primero Setién y ahora Rubi insistían en que debía defender mejor. Llego arriba con facilidad, pero atrás me costaba. Empecé a trabajar esa parcela y las cosas han cambiado muchísimo. La realidad es que en Brasil no necesitaba emplearme tan a fondo como zaguero. El achicar espacios y la táctica se trabaja mucho más en Europa que allí".