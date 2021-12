El valencianismo pide ayuda al resto del fútbol

El valencianismo ha decidido unirse para intentar sacar al ‘okupa’ que tiene ahora mismo secuestrado el Valencia CF, el máximo accionista Peter Lim y su patrulla de enviados espaciales en la ciudad de Valencia. Esos, que diariamente han decidido que la mejor manera de gestionar el club es provocar al aficionado.

Cómo será la situación del club, que por primera vez en la historia reciente todos los colectivos que forman la afición valencianista han decidido unirse para plantear una manifestación masiva el próximo 11 de diciembre, con el único propósito de que las instituciones valencianas y también los organismos competentes del fútbol español abran los ojos y vean que el cuarto club de España se encuentra en esa situación irreconducible. La marcha planteada para el próximo 11 de diciembre será una protesta cívica y ejemplar del valencianismo, pero también una llamada de socorro, un grito desesperado de una afición que ve con impotencia como su club, acostumbrado a grandes objetivos, ha quedado minimizado y cerca de la quiebra por la gestión negligente y alejada de cualquier empresa seria.

Me gusta escribir estas líneas para Goal sabiendo que hay muchos lectores tanto nacionales, como internacionales que no son valencianistas, y me gustaría que ellos también se hicieron eco de lo que está ocurriendo en Valencia. En Valencia ya no queda nadie que apoya a Peter Lim. Y nadie es nadie porque contar el apoyo de alguna pequeña asociación personalista a la que compran con dos pases para el palco VIP y un local en el estadio, es no tener el apoyo nadie. De hecho, los poquísimos aficionados, yo calculo que no llegan al centenar, que siguen haciendo ruido en las redes sociales y que ahora incluso atacan a la afición del Valencia por protestar contra Peter LIim es una clara demostración de que el máximo accionista se ha quedado solo, que ya no engaña nadie y que se le ha visto el plumero del negocio que había montado en Valencia para la compraventa de futbolistas.

Como ya contábamos la pasada semana, el presidente de la liga Javier Tebas, está preocupado realmente por la situación que se está viviendo en Valencia, sabe que no puede sostener mucho más tiempo a una entidad del nivel y la masa social que tiene el club de Mestalla en la situación en la que se encuentra hoy en día. Esa preocupación de la Liga es buena y por ello la marcha del próximo 11 de diciembre debe ser absolutamente multitudinaria. No se trata solo del valencianista, se trata del amigo del valencianista, se trata de rescatar a un club que te caiga mejor o te caiga peor es patrimonio del fútbol español y que es bueno para la liga que pronto vuelva a ser un equipo importante, un equipo que de guerra, un equipo que haga la competición española mucho más atractiva.

Del mismo modo que a mí me gusta ir al Pizjuán, me gusta ir al Metropolitano, me gusta ir a San Mamés, me gusta ir al Villamarín o me gusta ir a muchos estadios míticos de la liga española y saber que son rivales fuertes, creo que es importantísimo que no solo el valencianismo se movilice sino que el fútbol español ayude al Valencia. Recuerdo otras manifestaciones multitudinarias en otra ciudad de España donde les ha tocado sufrir a inversores de mentira como la que sufre ahora el Valencia. Por eso, la Liga y la Federación no pueden seguir de perfil y deben utilizar las herramientas para sacar a Peter Lim del Valencia. Y sacarlo significa hacerle entrar en razón y que ponga a la venta su paquete mayoritario de acciones del club, para que el Valencia vuelva a ser un club honorable y respetable.

Héctor Gómez