El Valencia, atrapado en el laberinto: ni ofertas, ni ventas

El club ché tiene imperiosa necesidad de vender jugadores...pero las operaciones no avanzan

A tres días del cierre contable de temporada, previsto para el 30 de junio, la incertidumbre crece en el Valencia CF. Primero, porque en noviembre, el club presentó sus cuentas y admitió una previsión de pérdidas de 36 millones de euros, siempre y cuando ingresara 38 millones de euros netos por venta de jugadores. Es decir, que el club necesita obtener más de 30 millones de euros netos por la venta de jugadores, para no aumentar las pérdidas previstas. Segundo, porque este es un mercado a la baja, donde todo está parado y siguen sin aparecen compradores con ofertas satisfactorias por jugadores del equipo ché.

Ninguna operación de venta avanza: todo está parado

Las hojas del calendario avanzan y no se producen ventas. Ni la de Gonçalo Guedes, en la que Jorge Mendes lleva meses trabajando, ni la de Carlos Soler (sigue sin renovar y existe interés del Atlético pero no oferta), ni la de Jasper Cillesen (lleva tiempo en el mercado pero no tiene nada atado), ni la de José Luis Gayà, al que el club desearía renovar siempre y cuando no fuera en condiciones gravosas. El ‘deadline’ se acerca y en Valencia crece la tensión. Aunque pasada esa fecha se concedería un margen de unos días para cerrar una hitpotética venta que aliviase las cuentas de la entidad, la situación es delicada.

¿Qué pasaría si el Valencia no es capaz de vender jugadores por el dinero previsto antes del 30 de junio o incluso unos días después? Pues que el club tendría que volver a incurrir en pérdidas y se vería seriamente penalizado en el “fair play” financiero para la próxima temporada, viendo recortado, todavía más, el margen para poder fichar e inscribir jugadores para el nuevo curso. En invierno llegaron Bryan Gil, Ilaix Moriba y Eray Cömert. Dos cesiones y una compra. En mayo, se ejecutó la opción de 4 millones por Hugo Duro. Se vendió a Daniel Wass (unos 2.8 millones) y se generó un ahorro en diferentes operaciones de salida con los salarios de Cristiano Piccini, Cristian Rivero, Jason Remeseiro, Álex Blanco y Manu Vallejo. Sin embargo, la situación es agobiante para las cuentas del club. Antes de su marcha, José Bordalás, hoy sustituido por Gennaro Gattuso, confesó que el club le había trasladado la necesidad de vender futbolistas por 60 millones, para cuadrar las cuentas una vez descontado el dinero que podía quedar por amortizar.

El Valencia, atrapado en su laberinto





En el club se suceden llamadas, contactos y se dibujan posibles operaciones en diferentes contextos y con varios jugadores, pero no se están produciendo avances significativos y las ofertas en firme siguen sin llegar. La venta de Guedes, la más urgente y prioritaria para aliviar las cuentas, sigue sin cerrarse a pesar de los esfuerzos de Mendes, que negocia con la Roma con las condiciones que quiere Peter Lim: 40 “kilos”. La Roma no pasa de 20 millones y la inclusión de algún jugador (se habla de Carles Pérez), así que por ahora, la puerta de salida sigue cerrada. En el Valencia están profundamente preocupados porque el tiempo juega en su contra, el mercado no da facilidades y los clubes que llaman interesándose por sus jugadores, ofertan muy a la baja. Esta semana se antoja clave. Si el club se imputa más pérdidas, vería afectado su “fair play”. Y si no sale nadie, aún más complicado será que llegue alguien. El mercado está bloqueado y Valencia está atrapado en su propio laberinto.