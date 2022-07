El último día de Pablo Solari en Colo Colo: despedida, declaraciones y viaje para sumarse a River

El ariete arrancó su viernes en el Monumental y lo termina en el Aeropuerto de Santiago, donde toma destino a Buenos Aires.

Pablo Solari dejó oficialmente Colo Colo este viernes 15 de julio, cuando se despidió de todos sus compañeros y de los funcionarios del club cacique en la primera vez que asistió al Estadio Monumental sin el objeto de entrenar y, por cierto, sin la indumentaria oficial pues el fichaje por River está consumado y es hora de avanzar y dar vuelta una página dorada para su novel carrera.

En el adiós, y tal como toda la última semana -en la que no paró de entrenar a la par del grupo-, lo volvieron a despedir y vitorear unos fanáticos que rogaron y consiguieron un último autógrato y selfie con una estrella que se va con el cariño del pueblo popular por todo lo logrado en la institución que lo vio debutar como futbolista profesional. "Estoy agradecido de por vida con Colo Colo. Estoy muy contento y agradecido con esta gente", tiró antes de cruzar la cordillera.

DECLARACIONES

Gustavo Quinteros ofreció una rueda de prensa en la que debió responder múltiples cuestiones sobre Pablo Solari, el mejor del equipo que ha abandonado la disciplina del Eterno Campeón.

¿Está mejor para pelear el Torneo?: "Hemos perdido a Emiliano Amor y a Fuentes, para Copa y Campeonato por un tiempo largo. Ahora perdemos a Solari, pero incorporamos a dos jugadores que nos van a ayudar. El tiempo dirá y los partidos dirán si nos hemos fortalecido o no. Yo creo que sí. Ojalá que, como lo está haciendo Bouzat, que Rojas se ponga en condiciones para sumar variantes y usar sus fortalezas"

¿Favoritos para ganar el campeonato pese a su salida?: "Pablo fue un jugador muy importante para nosotros porque marcó diferencias, fue un jugador muy importante porque marcó diferencias, fue muy desequilibrante, asistió, hizo goles. Entonces no va a ser fácil reemplazarlo con otro jugador que haga exactamente lo mismo. Esperamos que podamos reemplazarlo de la mejor manera. Hay jugadores buenos con condiciones para hacerlo. Con el correr de los entrenamientos y partidos ojalá podamos encontrar un jugador que lo pueda reemplazar de la mejor manera. Hemos encontrado un reemplazante para Amor y Fuentes que lo han hecho de la mejor manera. No es fácil pero ojalá encontremos a algún chico".

¿Cómo fue la despedida?: "Fue muy emotiva. Nosotros que nos tocó elegirlo en un momento cuando jugaba en la reserva de Talleres, una recomendación de Walter Lemma, mi asistente. Miramos el video de él, me gustó mucho cuando lo vi porque hacía en ese momento lo que hizo estos casi dos años en Colo Colo. Ese desequilibrio, esa potencia, ese duelo que tiene que nos hizo ganar tantos puntos y tantos partidos. Nosotros pensamos desde ese momento cuando llegó que era un chico muy joven que no había jugado en Primera División. Y se va hecho un hombre, a un equipo grandísimo y que era el sueño de él. Menos mal que no lo dejamos ir a México, porque hoy él está mucho más feliz porque toda su familia y sus hermanos tienen un cariño muy grande por River y a él le toca ir a ese club. Es un chico que se hizo querer mucho en el grupo y con los hinchas por su educación humildad, dedicación al trabajo y profesionalismo. Lo vamos a extrañar mucho".

¿Habrá cambio de esquema por su salida?: "Estuvimos usando 4-3-3 y a veces cambiamos a línea de 3 defensores. No creo que haya un cambio de esquema porque vamos a trabajar con jugadores que puedan hacer un trabajo parecido al de Solari. Siempre tuvimos una idea de juego con Pablo en cancha que era una posesión de balón, una distracción, una salida de juego por el lado izquierdo para poder dejar todo el tiempo a Pablo jugar duelos, el uno contra uno que era su mayor fortaleza. De esa manera el equipo era muy competitivo y aprovechó la mejor virtud de Pablo. A veces jugaba Jeyson Rojas, Opazo o Bruno Gutiérrez con Pablo. Podemos acostumbrar a otro jugador a que haga el mismo trabajo, aproveche su velocidad. Lo podemos hacer con Zavala, Oroz y Bolados. Tenemos variantes, vamos a ver si podemos utilizar a cada uno de ellos en esa función de Pablo que lo hacía muy bien".

Solari, cauto: "Por ahora no quiero hablar mucho del tema. Voy esperar primero a que se dé y luego voy a hablar tranquilo con toda la prensa. (Siento) mucha emoción. Estoy agradecido de esta gente, pero cuando se dé vamos a hablar bien".