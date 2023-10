El tuit de Mikel Camps para Vinicius acaba mal: Florentino Pérez no acudirá al Clásico Barcelona - Real Madrid

Según adelantó ‘Jugones’, el presidente del Real Madrid no asistirá al partido después de que el portavoz azulgrana llamara "payaso" a Vinicius.

Hay tensión entre el Barcelona y el Real Madrid después de que Mikel Camps, portavoz azulgrana, llamara "payaso" a Vinicius durante el último partido del conjunto blanco en la Champions League. Tanta, que Florentino Pérez decidió no acudir a Montuïc para presenciar el Clásico del próximo sábado, según adelantaron este miércoles en 'Jugones'.

EL TUIT DE MIKEL CAMPS ATACANDO A VINICIUS

De acuerdo con esa información adelantada por 'Jugones' y confirmada por el diario "AS", Florentino no acudirá al Clásico de este fin de semana y Eduardo Fernández de Blas, que vicepresidente primero tras el fallecimiento de Fernando Fernández-Tapias, será el máximo representante del Madrid en Montjuïc.

Pérez tenía planeado ir al estadio en el que el Barça jugará sus partidos como local esta temporada mientras refacciona el Camp Nou, incluso pese a los últimos epidosios que tensaron la relación entre los clubes, especialmente luego de que estallara el 'Caso Negreira', con Joan Laporta hablando del Madrid como "el equipo del régimen" o de "madridismo sociológico".

Sin embargo, la gota que ha colmado el vasco ha sido el ataque de Mikel Camps a Vinicius durante el Sporting Braga-Real Madrid, un incidente que terminó con Florentino decidiendo no ir al partido de la jornada 11 de LaLiga.

Camps, portavoz de la junta del FC Barcelona, había llamado "payaso" a Vinicius Jr durante el partido que enfrentaba al Real Madrid con el SC Braga, por la tercera jornada de la fase de grupos. “No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan esas bicicletas innecesarias y sin sentido en el medio del campo”, había escrito en la red social X (ex Twitter) después de que Vinicius exhibiera su talento por la banda izquierda del ataque del Madrid mientras le marcaba Saatci, defensa turco del conjunto portugués.

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, se refirió este miércoles, en declaraciones para Movistar Plus+, al tuit de Mikel Camps y lo rectificó en nombre de la entidad azulgrana. “Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tuit desafortunado. Si me está oyendo Vinicius, no se va a repetir”, comentaba.

La captura de su mensaje fue reproducida por varios medios de comunicación y muy comentada, pero Camps lo borraría poco tiempo después. Después del encuentro, al delantero del Real Madrid Rodrygo Goes le consultaron sobre esas expresiones de Camps, a las que el delantero brasileño ha calificado como "lamentables".