El ‘sudoku’ de Simeone y Ancelotti para ser líderes

Atlético y Madrid juegan ante Espanyol y Celta sendos partidos de los que pueden salir líderes, pero con dudas para sus técnicos.

El Atlético de Madrid visita Cornellá, un campo que no se le da especialmente bien. Allí no ha ganado en sus últimas tres visitas pero las cosas están muy cambiadas y mientras que los colchoneros no saben lo que es perder en esta Liga y se presentan como vigentes campeones, los periquitos no saben lo que es ganar y no ven puerta en los anterior ocho partidos en la que es la peor racha de la competición.

Por su parte el Real Madrid está de estreno, con un Bernabéu que está quedando ‘pintón’ tras la faraónica reforma a la que está siendo sometida, los aficionados blancos volverán a ‘su casa’ por primera vez en más de 500 días. Por ello quieren brindar una alegría a los más de 30.000 madridistas que verán el partido del que intentarán salir líderes. No caen ante los vigueses en los últimos 14 duelos por lo que los precedentes, el escenario y la clasificación invita a pensar en triunfo local.

Tres tenores para acompañar a Suárez

Simeone tiene una plantilla más que larga y llena de estrellas. En esa tesitura y aunque tiene crédito para equivocarse – y acertar – las veces que haga falta, debe mover bien sus fichas. Con un once más que perfilado en base al dibujo que usa desde la pasada temporada con defensa de cinco (dos carrileros largos) y tres centrocampistas, son dos las plazas para el ataque.

Una parece fija para Luis Suárez, quien no viajó con Uruguay por un edema sufrido ante el Villarreal del que ya está recuperado. Es el delantero con más galones, el ‘Pichichi’ de la pasada temporada y gracias a sus 23 goles sumaron 22 puntos que les hizo ser campeones. Además, el Espanyol es uno de sus rivales favoritos y ha participado en 15 goles (10 tantos y 5 asistencias) en la última docena de enfrentamientos.

La otra se la repartirán entre Joao Félix, Griezmann y Correa. El portugués ya está recuperado tras operarse del tobillo que le trajo por la calle de la amargura la pasada temporada y le privó de rendir. Por su parte el francés acaba de volver a casa y no tendría por qué hacer esa especie de ‘mili’ que obliga Simeone a pasar a los nuevos. Por su parte el ‘10’ llega de un viaje eterno tras ir con Argentina y sin apenas tiempo de realizar más que un entrenamiento, pero es el ‘Pichichi’ del equipo con tres goles. Bendito problema para Simeone (el cuarto en discordia, Cunha, vuelve de jugar con Brasil y sus posibilidades son escasas).

Debutará Camavinga tras las bajas y los viajes

En la acera contraria, el homólogo de Simeone, Carlo Ancelotti también tiene que pensarse muy mucho cuál será su once inicial, especialmente en el centro del campo. Isco parece el único con lugar fijo en el triángulo con el que forma el italiano. El español ha recuperado su sitio tras un inicio de temporada donde está volviendo por sus fueros.

Las otras dos plazas se las tendrán que repartir Casemiro y Valverde, que llegan de jugar con Brasil y Uruguay y sin tiempo de descanso. Modric, quien sale de lesión o el recién llegado Camavinga son otras de las opciones. Otra alternativa más improbable es que Alaba hiciera de Casemiro dada su polivalencia o incluso que el joven Blanco tuviera su oportunidad. ¿Tiempo de ver el debut del último fichaje blanco? Bendito problema para ambos entrenadores.